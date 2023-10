Con il megafono, vanno all’esterno della chiesa per protestare contro il censimento degli alloggi occupati abusivamente, chiedono di incontrare il parroco, don Maurizio Patriciello, e minacciano di occupare la chiesa. A guidare la protesta la moglie di un boss. Tensione ieri sera nel Parco Verde di Caivano. Alcune donne si sarebbero recate davanti alla chiesa del Parco Verde per protestare. Le donne, con un megafono, avrebbero chiesto agli abitanti del rione di scendere per parlare con Don Patriciello e di occupare la chiesa qualora il parroco si fosse rifiutato.

Secondo quanto si apprende, Don Maurizio avrebbe parlato con qualcuna di loro per poi allontanarle infastidito dal loro comportamento minaccioso. Intanto sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno identificato alcune donne prima che si allontanassero. Tra loro Angela Iaccarino, moglie di Antonio Andreozzi ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan Ciccarelli.