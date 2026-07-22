Incidente in galleria, distrutta anche una Lamborghini

una terza persona si sarebbe allontanata subito dopo l'impatto, lasciando però sul posto i propri documenti

Proseguono gli accertamenti sul violento incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì all'interno della Galleria Vittoria, a Napoli. Oltre alle conseguenze per i mezzi coinvolti e ai due feriti trasportati in ospedale, lo schianto ha provocato anche danni alla struttura della storica galleria cittadina. L'incidente si è verificato intorno all'1.30, in una notte in cui il centro di Napoli era particolarmente affollato da turisti e tifosi che stavano seguendo la finale del Mondiale di calcio tra Spagna e Argentina. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati tre veicoli: una Lamborghini, rimasta praticamente distrutta nell'impatto, un'Alfa Romeo Junior e un motociclo.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Due persone sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice rosso al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti e le cure del caso, entrambe sono state dimesse nel corso della giornata.



Secondo quanto emerso, una terza persona si sarebbe allontanata subito dopo l'impatto, lasciando però sul posto i propri documenti. Durante le operazioni successive all'incidente sarebbero stati inoltre rinvenuti degli stupefacenti, elemento che è ora al vaglio degli investigatori.



I tre mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro, mentre la Galleria Vittoria è rimasta chiusa al traffico fino alle prime ore del mattino per consentire i rilievi, la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata dai numerosi detriti.



L'urto ha causato anche danni all'infrastruttura. In particolare, uno dei pannelli che rivestono la volta della galleria si è staccato ed è caduto, mentre sono state riscontrate alcune ammaccature che dovranno essere sottoposte a verifiche tecniche per accertarne l'entità e garantire la sicurezza dell'opera.



Il Comune di Napoli ha già avviato gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dei pannelli interessati, mentre proseguono le indagini della Polizia Locale per chiarire le responsabilità dell'incidente e ricostruire con precisione tutte le fasi dello schianto.