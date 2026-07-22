Incidente nel Vesuviano, una 47enne in fin di vita

Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato gravi lesioni agli organi interni e lotterebbe tra la vita e la morte

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Portici, dove una donna di 47 anni è stata investita da uno scooter in via Diaz, nei pressi dell'incrocio con corso Garibaldi. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Portici, il mezzo era condotto da un ragazzo di 17 anni, residente a San Giorgio a Cremano, alla guida di uno scooter con targa polacca. L'impatto è stato particolarmente violento. La donna, cittadina di nazionalità srilankese, è rimasta sull'asfalto in attesa dei soccorsi, giunti pochi minuti dopo sul posto. Trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, è stata ricoverata in codice rosso. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato gravi lesioni agli organi interni e lotterebbe tra la vita e la morte.



Ferito anche il giovane conducente dello scooter, che ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero preoccupanti.



Lo scooter è stato posto sotto sequestro, mentre la Polizia Municipale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilit .

Si tratta del terzo grave incidente stradale registrato a Portici nelle ultime due settimane, una serie di episodi che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza lungo le strade cittadine.



Nei giorni scorsi, infatti, una docente dell'Istituto Agrario di Portici era rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una moto. Un altro sinistro si era verificato poco prima, alimentando la preoccupazione dei residenti e riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale nel territorio comunale.