Bimbo di 5 anni muore in piscina al centro estivo

La tragedia ha provocato forte choc tra le persone presenti nella struttura e tra le famiglie dei bambini

Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo un malore avvenuto all'interno della piscina comunale. Il piccolo si trovava nella struttura nell'ambito di un centro estivo insieme ad altri circa 15 bambini quando si è verificato l'incidente. Secondo una prima ricostruzione, nella mattinata di oggi, martedì 22 luglio, il bambino sarebbe entrato nella piscina esterna dell'impianto coperto, in una vasca destinata ai più piccoli e caratterizzata da un livello dell'acqua ridotto. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe finito sott'acqua.



Gli operatori presenti sono intervenuti immediatamente, prestando i primi soccorsi e avviando le manovre di rianimazione. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il bambino si è rivelato inutile. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.



La tragedia ha provocato forte choc tra le persone presenti nella struttura e tra le famiglie dei bambini che partecipavano alle attività del centro estivo.



La dinamica dell'accaduto e le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto. Anche il pubblico ministero di turno della Procura di Tivoli si sta recando presso la piscina comunale di via della Fonte per le valutazioni di competenza.



Gli investigatori dovranno ora chiarire ogni aspetto della vicenda, dalle modalità dell'intervento dei presenti alle condizioni del bambino e alla gestione della sicurezza all'interno dell'impianto.