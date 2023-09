Nella tarda serata un tragico incidente stradale ha scosso la città di Napoli. Le autorità sono intervenute in via Circumvallazione Esterna di Napoli, all’altezza dello svincolo tangenziale in direzione Cittadella, dove un 50enne ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il guardrail. L’incidente ha avuto conseguenze gravi per il conducente dello scooter. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare in codice rosso, indicando una situazione di estrema gravità. Attualmente, il suo stato di salute è critico, e il suo ricovero è classificato in prognosi riservata.

La comunità locale è profondamente colpita da questa tragica notizia, e si unisce nell’esprimere preoccupazione e sostegno per il conducente coinvolto nell’incidente e per i suoi familiari.

Le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e comprendere come il conducente abbia perso il controllo del suo scooter. La sicurezza stradale è una priorità fondamentale, e questi eventi dolorosi ci ricordano l’importanza di guidare con prudenza e attenzione per prevenire incidenti simili.