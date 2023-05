Una tragica fatalità quella che si è verificata oggi pomeriggio a Roma, dove un operaio di nazionalità romena ha perso la vita durante dei lavori di ristrutturazione in un appartamento in zona Tor di Quinto. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo di un frullino che gli avrebbe reciso la gola, causandogli una forte emorragia che ha portato alla sua morte in breve tempo. Nonostante l’intervento tempestivo dei colleghi e del personale sanitario, non è stato possibile salvare la vita dell’operaio.

La polizia del Commissariato Ponte Milvio è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità. In particolare, gli investigatori dovranno verificare se l’uomo stesse lavorando in sicurezza e se l’incidente sia causato da un momento di distrazione o se si sarebbe potuto evitare. I colleghi della vittima sono ascoltati in queste ore per ricostruire la vicenda.