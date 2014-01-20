il Fatto Vesuviano

Notizie Piazzolla di Nola

Crolla il platano simbolo, il vento spazza via un pezzo di storia a Piazzolla di Nola

02 agosto 2026 21:00

Esplosione a Piazzolla di Nola, donna ferita

07 novembre 2025 06:00

Ottaviano piange Luciano, la moto era un regalo di pochi giorni fa

08 ottobre 2024 13:00

Incidente a Piazzolla di Nola, muore 19enne di Ottaviano

08 ottobre 2024 06:00

Fioraia investita davanti al cimitero, muore in ospedale

28 agosto 2024 20:33

Imprenditore di Piazzola di Nola preso a bastonate dai camorristi a San Gennarello di Ottaviano

08 maggio 2024 06:00

Colpo da film a Piazzolla di Nola: 5 finti finanzieri truffano imprenditore e portano via il bottino

05 gennaio 2024 08:00

Terrore a Piazzolla di Nola, con l'ascia colpisce prima il fratello e poi la polizia

27 settembre 2023 19:00

Maria da Nola morì a 23 anni con due amici sull'A1: automobilista condannato

12 maggio 2023 06:00

Pedinata dall'ex, arrestato 31enne a Piazzolla di Nola

02 maggio 2023 06:36

Piazzolla di Nola, sequestrato maneggio abusivo a un sangennarese

03 febbraio 2023 12:00

Brucia rifiuti in area agricola, arrestato un anziano a Piazzolla di Nola

09 giugno 2014 17:19

Estorce un terreno e lo utilizza come deposito, preso uomo dei Fabbrocino

15 febbraio 2014 14:26

Muore a 4 anni in un incidente, fiori e lacrime per la piccola Alessia

21 gennaio 2014 14:38

Tragedia a Piazzolla, auto contro un muro: muore bimba di 4 anni

20 gennaio 2014 11:53

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