Notizie Piazzolla di Nola

Crolla il platano simbolo, il vento spazza via un pezzo di storia a Piazzolla di Nola
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Esplosione a Piazzolla di Nola, donna ferita
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Fioraia investita davanti al cimitero, muore in ospedale
28 agosto 2024 20:33
Imprenditore di Piazzola di Nola preso a bastonate dai camorristi a San Gennarello di Ottaviano
08 maggio 2024 06:00
Colpo da film a Piazzolla di Nola: 5 finti finanzieri truffano imprenditore e portano via il bottino
05 gennaio 2024 08:00
Terrore a Piazzolla di Nola, con l'ascia colpisce prima il fratello e poi la polizia
27 settembre 2023 19:00
Maria da Nola morì a 23 anni con due amici sull'A1: automobilista condannato
12 maggio 2023 06:00
Pedinata dall'ex, arrestato 31enne a Piazzolla di Nola
02 maggio 2023 06:36
Piazzolla di Nola, sequestrato maneggio abusivo a un sangennarese
03 febbraio 2023 12:00
Brucia rifiuti in area agricola, arrestato un anziano a Piazzolla di Nola
09 giugno 2014 17:19
Estorce un terreno e lo utilizza come deposito, preso uomo dei Fabbrocino
15 febbraio 2014 14:26
Muore a 4 anni in un incidente, fiori e lacrime per la piccola Alessia
21 gennaio 2014 14:38
Tragedia a Piazzolla, auto contro un muro: muore bimba di 4 anni
20 gennaio 2014 11:53
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