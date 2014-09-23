il Fatto Vesuviano

Notizie Maria e il Vesuvio: culto e amore

La Madonna che salvò un innocente dalla pena di morte e dal carcere

26 giugno 2015 07:24

La madonna di Piedigrotta e l’apparizione contemporanea in tre luoghi

02 giugno 2015 18:17

Il quadro miracoloso di Capodimonte: salvato anche dal terremoto dell’80

20 maggio 2015 09:01

L’Immacolata di don Placido sull’altare per Papa Francesco

05 maggio 2015 09:33

Maria del Carmine Maggiore, la Madonna che salvò il Papa dall’attentato

21 aprile 2015 10:05

La Madonna di Montevergine: Santuario da 8 secoli, tanto caro a Giovanni Paolo II e Pasolini

31 marzo 2015 08:05

Materdomini, storia millenaria: il soldato Salvo ed i pellegrinaggi dal Vesuviano e dal Nolano

10 marzo 2015 08:29

Madonna di Castello: salva dalla lava incandescente ridà le gambe a ragazza paralizzata

18 febbraio 2015 09:40

Boscoreale 1876, la Madonna dei Flagelli salvò un calzolaio da pioggia e fulmini

27 gennaio 2015 10:01

Ponticelli: 1989 elevazione del Santuario della Madonna della Neve a Basilica Minore

13 gennaio 2015 10:03

Simbolo delle festività, ecco il “mistero” della grotta nel presepe

31 dicembre 2014 15:22

Il miracolo inaspettato: 1483, la Madonna salva giovane dal patibolo

23 dicembre 2014 10:11

L’Immacolata Regina delle Vittorie: 500 anni fa l’apparizione che allontanò le tempeste

02 dicembre 2014 17:11

Madonna dei Bagni: guarigioni inspiegabili da lebbra e piaghe

18 novembre 2014 10:36

Scafati 1906: la lava del Vesuvio fermata dalla Santa Vergine

08 novembre 2014 10:13

Pagani, XVI Secolo: il miracoloso ritrovamento dell’effige della Madonna del Carmine

21 ottobre 2014 18:18

“Augusta Regina delle Vittorie”, 13 novembre 1875: il bacio di Maria nella valle di Pompei

07 ottobre 2014 09:40

Madonna dell’Arco 1450: il grande prodigio della Santa Vergine che sanguina

30 settembre 2014 08:56

Flocco 1875: la statua della Madonna trema, piange e suda

23 settembre 2014 08:05

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