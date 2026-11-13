L'ADDIO Voleva diventare uomo, ragazzina si toglie la vita a 15 anni

La giovane si sarebbe lanciata dal balcone della palazzina in cui abitava con i genitori

Una morte sulla quale gli investigatori vogliono fare piena luce, ricostruendo non soltanto le circostanze della tragedia, ma anche il contesto personale e relazionale in cui viveva la ragazza. A Roma una quindicenne è morta dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento al quinto piano, nella zona nord della Capitale. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio, con l'obiettivo di verificare se eventuali comportamenti di altre persone possano aver contribuito alla vicenda.La tragedia risale a mercoledì scorso. La giovane si sarebbe lanciata dal balcone della palazzina in cui abitava con i genitori. La dinamica dell'episodio è già nota agli inquirenti, ma restano numerosi interrogativi sulle ragioni del gesto e sulle condizioni che la ragazza stava vivendo.Le confidenze alla famiglia e il sospetto di episodi di bullismoUno degli aspetti su cui si concentrano gli accertamenti riguarda alcune confidenze che la quindicenne avrebbe fatto ai genitori. Il padre e la madre, già ascoltati dal pubblico ministero Antonio Clemente, avrebbero riferito che la figlia raccontava di essere stata presa in giro.La giovane stava affrontando un percorso delicato legato alla propria identità di genere e aveva manifestato il desiderio di intraprendere una transizione. Secondo quanto emerso dalle testimonianze familiari, proprio in questa fase avrebbe subito derisioni. Gli investigatori stanno cercando di comprendere chi possa aver avuto questi comportamenti, in quali circostanze si sarebbero verificati e se vi siano elementi per ipotizzare una responsabilità penale.L'eventuale presenza di episodi di bullismo rappresenta dunque una delle piste da approfondire, ma non è stata ancora accertata una relazione tra queste presunte condotte e la morte della ragazza.Il fascicolo per istigazione al suicidio e gli accertamenti mediciL'indagine è stata avviata con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Si tratta, in questa fase, di una qualificazione provvisoria che non indica responsabilità già attribuite a persone specifiche. Il compito degli inquirenti sarà verificare se qualcuno abbia esercitato pressioni, minacce o condotte tali da aver avuto un ruolo nella tragedia.La Procura ha affidato ai medici del Policlinico Gemelli l'esecuzione dell'autopsia, mentre gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo sono impegnati nelle attività investigative. Gli accertamenti riguardano anche il passato della quindicenne: secondo le prime informazioni, la ragazza aveva attraversato un periodo di sofferenza psicologica e in precedenza avrebbe già manifestato comportamenti autolesionistici.Elementi che vengono esaminati con cautela, senza dare per scontato che possano spiegare quanto accaduto.Il biglietto e i messaggi alle amiche: sequestrato il cellulareTra i materiali acquisiti dagli investigatori c'è anche un biglietto lasciato dalla ragazza, nel quale avrebbe fatto riferimento a una persona a cui era particolarmente legata. Prima di morire avrebbe inoltre inviato alcuni messaggi alle amiche.Il contenuto di queste comunicazioni potrebbe offrire indicazioni utili per comprendere il suo stato d'animo e le relazioni che aveva negli ultimi giorni. Per questo motivo il pubblico ministero ha disposto il sequestro del telefono, che sarà sottoposto ad analisi.Gli investigatori intendono confrontare i messaggi e gli altri elementi digitali con le testimonianze già raccolte, per verificare se emergano episodi, contatti o situazioni finora non conosciuti.Le ultime ore e la ricerca di eventuali responsabilitàL'inchiesta dovrà ricostruire con precisione le ultime ore della quindicenne e approfondire ciò che aveva raccontato ai familiari. Il punto centrale resta capire se le presunte derisioni e gli eventuali episodi di bullismo siano realmente avvenuti e, soprattutto, se possano essere collegati alla decisione di togliersi la vita.Al momento non ci sono conclusioni investigative definitive. La Procura procede per accertare ogni circostanza, mantenendo distinti i problemi personali e psicologici riferiti dalla famiglia dalle eventuali condotte di terzi. Una vicenda dolorosa che richiede verifiche rigorose, senza anticipare responsabilità né trasformare ipotesi ancora da dimostrare in certezze.