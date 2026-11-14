L'OPERAZIONE Terra dei Fuochi a San Gennaro Vesuviano: un arresto e quattro denunce

Il sopralluogo ha permesso di accertare la presenza di nuovi accumuli di scarti di origine tessile, distribuiti nella porzione restante del terreno

Un’area già finita sotto sequestro per la gestione illecita di rifiuti sarebbe stata nuovamente utilizzata per accumulare materiali tessili e custodire ingenti quantitativi di sigarette di contrabbando. La scoperta è avvenuta a San Gennaro Vesuviano, in via Cupa di Miano, durante un controllo condotto dai carabinieri forestali di Roccarainola, appartenenti al Gruppo Forestale di Napoli, insieme al personale dell’Esercito impegnato nella campagna di contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi.Il bilancio dell’operazione è di cinque persone coinvolte: una è stata arrestata, mentre per altre quattro è scattata la denuncia. I soggetti, alcuni già identificati e altri ancora da identificare compiutamente, sono stati trovati all’interno del sito durante l’intervento dei militari.Nell’area già sequestrata altri 3mila metri cubi di rifiutiIl sopralluogo ha permesso di accertare la presenza di nuovi accumuli di scarti di origine tessile, distribuiti nella porzione restante del terreno. Il volume complessivo è stato stimato in circa 3mila metri cubi: una quantità considerevole, equivalente al carico che potrebbe essere trasportato da circa 33 autoarticolati.Per rendere più chiara la dimensione del deposito, un semirimorchio standard può contenere all’incirca 90 metri cubi di materiale. La massa di rifiuti individuata avrebbe dunque richiesto decine di viaggi con mezzi pesanti per essere trasferita.L’area era già stata sottoposta a sequestro nel giugno scorso proprio per una precedente contestazione legata alla gestione illecita di rifiuti. Alla luce delle nuove verifiche, i militari hanno disposto il sequestro preventivo dell’intera superficie, impedendo ulteriori utilizzi del sito.Nei container e nei camion migliaia di stecche di sigaretteNel corso delle ispezioni è emerso anche un secondo filone di illeciti, legato al commercio clandestino di tabacchi. L’apertura di un container ha consentito di individuare un primo carico composto da circa 100 balle, ognuna delle quali conteneva 50 stecche di sigarette.Le verifiche sono proseguite sui mezzi e negli altri spazi presenti nell’area. All’interno di due tir sono state scoperte ulteriori 400 balle, sempre con 50 stecche ciascuna. Un quantitativo analogo è stato trovato in un locale ricavato all’interno di un edificio situato nel sito.Altra merce illegale era custodita in un secondo container collocato vicino all’ingresso dell’area. Sommando tutti i carichi rinvenuti, il quantitativo di sigarette di contrabbando sequestrato raggiunge circa 10 tonnellate.Cinque persone coinvolte nell’operazioneLe persone presenti nel deposito al momento dell’intervento sono state fermate dagli operanti per gli accertamenti. Per una di loro è stato disposto l’arresto, mentre le altre quattro sono state denunciate.Le contestazioni riguardano la gestione illecita di rifiuti e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli accertamenti dovranno ora chiarire la provenienza delle sigarette, la destinazione dei carichi e il ruolo effettivamente svolto da ciascuno dei soggetti coinvolti.L’operazione si inserisce nelle attività di controllo della Terra dei Fuochi, con verifiche mirate non soltanto all’abbandono e allo smaltimento irregolare dei rifiuti, ma anche all’individuazione di altri traffici illeciti che possono trovare spazio negli stessi siti.