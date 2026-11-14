L'INCIDENTE Frontale in galleria: ecco i nomi delle 5 vittime

Quattro delle vittime appartenevano alla stessa famiglia residente

Una tragedia che ha cancellato in pochi istanti un intero nucleo familiare e lasciato una comunità sotto choc. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella galleria Fiego, lungo la Statale 107 nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza: cinque persone hanno perso la vita nel violento impatto frontale tra una Jaguar e una Opel Mokka.Quattro delle vittime appartenevano alla stessa famiglia residente a Rende. La quinta era la donna che si trovava alla guida dell’altro veicolo. Una delle persone coinvolte era stata trasportata in ospedale ancora in vita, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.La Jaguar con a bordo Alfredo Spizzirri e i familiariSulla Jaguar viaggiava Alfredo Spizzirri, 50 anni, imprenditore conosciuto nell’area urbana cosentina per la sua attività nel settore delle costruzioni e nella gestione di alcune strutture ricettive. Con lui si trovavano la madre, Annamaria Sicilia, di 84 anni, la zia Carmela Sicilia, di 86, e la compagna Barbara Beltrano, di 44 anni.Per tutti e quattro lo scontro ha avuto conseguenze fatali. Spizzirri, la madre e la zia sono deceduti nell’incidente. La compagna dell’imprenditore, invece, era stata estratta dall’abitacolo in condizioni disperate e trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.Barbara Beltrano morta dopo il ricoveroLa speranza che la donna potesse sopravvivere all’impatto si è spenta alcune ore più tardi. Barbara Beltrano è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cosentino, dove i medici avevano tentato di salvarle la vita. Le lesioni riportate nell’incidente erano però estremamente gravi e nonostante le cure non è stato possibile evitare il decesso.Con la sua morte, il numero delle persone che hanno perso la vita nella collisione è salito definitivamente a cinque.La quinta vittima era alla guida della Opel MokkaL’altra automobile coinvolta era una Opel Mokka, condotta da una donna di 82 anni. Anche per lei l’impatto è stato fatale. La dinamica dello scontro ha coinvolto così due veicoli e cinque persone, senza che nessuno degli occupanti riuscisse a sopravvivere alle conseguenze dell’incidente.La notizia ha provocato profondo dolore nell’area di Rende e nell’intero territorio cosentino, dove Alfredo Spizzirri era conosciuto per la propria attività imprenditoriale.Gli accertamenti sulla dinamicaResta ora da ricostruire con precisione come sia avvenuto il frontale all’interno della galleria Fiego e quali circostanze abbiano portato le due vetture a scontrarsi. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.Il bilancio umano, intanto, è già definitivo: cinque vittime, quattro delle quali appartenenti alla stessa famiglia, in una delle tragedie stradali più gravi registrate nel territorio cosentino.