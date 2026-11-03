LA STORIA Vive in aeroporto, sgomberato per i lavori

Il trentenne sostiene di aver perso completamente la memoria e di non riuscire a ricostruire la propria identità

Ha circa trent’anni, non possiede documenti né denaro e sostiene di aver perso completamente la memoria. Da oltre un mese trascorre le giornate tra i terminal, i bar e i negozi dell’aeroporto, dove i dipendenti hanno organizzato una spontanea rete di solidarietà per aiutarlo.Una vicenda che ricorda da vicino la trama di The Terminal, il celebre film di Steven Spielberg con Tom Hanks, ma che questa volta si svolge nella realtà, all’aeroporto di Napoli Capodichino. Protagonista è Daniel, un giovane che da oltre trenta giorni trascorre gran parte delle sue giornate all’interno dello scalo, senza sapere – almeno secondo quanto racconta – chi sia e da dove provenga.Il trentenne sostiene di aver perso completamente la memoria e di non riuscire a ricostruire la propria identità. Non ha documenti, denaro né effetti personali. L’unico elemento a cui sembra aggrapparsi è la convinzione di essere svedese, anche se non sarebbe in grado di fornire ulteriori informazioni certe sul proprio passato.La solidarietà dei dipendenti dell’aeroportoNel corso delle settimane Daniel è diventato una presenza abituale tra i bar, i negozi e i terminal di Capodichino. Il suo comportamento gentile e l’aspetto curato hanno favorito la nascita di un rapporto di vicinanza con i lavoratori delle attività commerciali dello scalo.Intorno a lui si è così formata una rete spontanea di solidarietà. Alcuni dipendenti si sono preoccupati di procurargli qualcosa da mangiare, altri gli hanno fornito vestiti puliti e altri ancora lo hanno aiutato a occuparsi della propria igiene personale.Un sostegno quotidiano che, di fatto, ha portato le persone che lavorano nell’aeroporto a prendersi cura del giovane, diventato ormai familiare a molti di loro.La notte fuori dallo scaloLa permanenza di Daniel a Capodichino, tuttavia, incontra un limite negli orari di apertura dell’aeroporto. Lo scalo chiude infatti alle 22.30 e riapre alle 3.30 del mattino, senza consentire ai passeggeri o alle altre persone presenti di pernottare all’interno.Per questo motivo, durante le ore notturne il giovane sarebbe costretto a cercare ripari di fortuna nelle aree circostanti, per poi tornare in aeroporto alla riapertura.Resta da chiarire la sua identità e soprattutto cosa sia accaduto prima del suo arrivo a Napoli. La storia di Daniel solleva interrogativi sulla sua condizione e sulla necessità di individuare un percorso di assistenza che possa garantirgli protezione e supporto, oltre alla solidarietà quotidiana dei lavoratori di Capodichino.