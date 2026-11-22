IL DRAMMA Altro incidente di caccia, muore 62enne di Ottaviano

il proiettile sarebbe rimbalzato sull’asfalto prima di colpire mortalmente

Una domenica tra i boschi dell’Irpinia si è trasformata in tragedia. Un uomo di 62 anni, residente a Ottaviano, ha perso la vita durante una battuta di caccia al cinghiale a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso da un compagno della stessa squadra.



La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella secondo cui il proiettile sarebbe rimbalzato sull’asfalto prima di colpire mortalmente il 62enne. Una circostanza che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte sul posto.



Il compagno che avrebbe esploso il colpo è sotto choc per quanto accaduto. La vicenda ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione ogni fase della battuta di caccia.



I militari hanno già raccolto diversi elementi e ascoltato alcune delle persone presenti. L’obiettivo è chiarire la posizione dei partecipanti, le condizioni in cui è stato esploso il colpo e la sequenza degli eventi che ha portato alla morte del cacciatore.



Resta dunque da accertare con esattezza come sia avvenuto l’incidente e quali siano le eventuali responsabilità. Quella che doveva essere una normale giornata di caccia si è conclusa con una vittima e con una comunità sconvolta da una tragedia consumatasi nei boschi irpini.