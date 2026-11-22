GLI ULTIMI Vive da 6 mesi sotto ad un albero, scatta il Tso

La storia dell'anziano era già emersa lo scorso settembre, quando erano state segnalate le condizioni in cui viveva

Sei mesi trascorsi all'aperto, sotto una magnolia, in un'area di servizio dell'ospedale Villa dei Fiori di Acerra. Una sistemazione di fortuna diventata ormai una presenza stabile all'interno della struttura sanitaria, dove un uomo di 78 anni ha organizzato il proprio spazio abitativo nei pressi dei locali che ospitano le caldaie. Una vicenda che torna al centro dell'attenzione dopo un nuovo episodio di tensione e un intervento delle forze dell'ordine, senza che, almeno per il momento, sia stata individuata una soluzione definitiva.La storia dell'anziano era già emersa lo scorso settembre, quando erano state segnalate le condizioni in cui viveva e i problemi igienico-sanitari legati alla presenza del suo accampamento. Nei giorni scorsi, però, la situazione avrebbe registrato un'ulteriore escalation. Secondo quanto riferito, la Polizia di Stato sarebbe intervenuta dopo che il settantottenne avrebbe inseguito un operaio della struttura impugnando un coltello. L'uomo coinvolto nell'episodio avrebbe successivamente deciso di non presentare querela.L'accaduto ha reso necessario un nuovo intervento delle autorità. Gli agenti della Polizia Municipale, dando esecuzione a un'ordinanza firmata dal sindaco Tito d'Errico, hanno accompagnato l'anziano a Frattamaggiore per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio. Un passaggio che, tuttavia, non ha prodotto una soluzione duratura: trascorse poche ore, l'uomo era nuovamente sotto la magnolia, nello stesso luogo in cui vive ormai da mesi.È proprio questo ritorno a evidenziare le difficoltà nella gestione di una vicenda che coinvolge contemporaneamente questioni sociali, sanitarie e di sicurezza. L'anziano, infatti, non sarebbe una persona priva di qualsiasi risorsa economica: percepisce una pensione e, fino a un periodo relativamente recente, avrebbe avuto a disposizione un'abitazione, che secondo quanto ricostruito avrebbe scelto autonomamente di lasciare.Resta da capire perché sia finito a vivere in condizioni tanto precarie e, soprattutto, quali interventi siano stati concretamente predisposti per offrirgli un'alternativa. La situazione sarebbe da tempo conosciuta sia dall'amministrazione comunale sia dai servizi sociali, ai quali sarebbe stato affidato il compito di individuare una sistemazione adeguata, su indicazione dello stesso primo cittadino.Eppure, nonostante le segnalazioni e gli impegni annunciati, il problema non risulta risolto. L'area intorno ai locali tecnici continua a essere utilizzata dall'anziano come spazio di permanenza, con tutte le conseguenze che una simile condizione può comportare per la sua salute e per le persone che frequentano quotidianamente la struttura sanitaria.Non si tratta, peraltro, di una criticità emersa soltanto nelle ultime settimane. Già in passato erano state segnalate condizioni igieniche problematiche e possibili situazioni di pericolo per pazienti, dipendenti e visitatori di Villa dei Fiori. Un precedente particolarmente significativo risale allo scorso settembre, quando fu necessario l'intervento dei Carabinieri per spegnere un incendio divampato in un deposito di carta e cartoni.Secondo la ricostruzione di quell'episodio, l'anziano avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni scatoloni nel tentativo di riscaldarsi. Le fiamme avevano interessato il materiale depositato e soltanto l'intervento dei militari aveva impedito che l'incendio si propagasse anche ai rifiuti presenti nelle vicinanze, con conseguenze potenzialmente più gravi.Un episodio che avrebbe dovuto rappresentare un campanello d'allarme per tutte le istituzioni coinvolte. La presenza di materiali facilmente infiammabili, unita all'utilizzo di sistemi di fortuna per affrontare le temperature più basse, rende infatti particolarmente delicata la permanenza dell'uomo in quell'area.Da allora, però, resta da chiarire quali misure siano state adottate per scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe. E soprattutto perché, a distanza di mesi, il settantottenne continui a vivere nelle stesse condizioni.Le domande rivolte all'amministrazione comunale riguardano innanzitutto l'attività dei servizi sociali di Acerra. Occorre sapere quando siano arrivate le prime segnalazioni, quali verifiche siano state effettuate, quali strutture di accoglienza siano state eventualmente prese in considerazione e perché non si sia ancora arrivati a un percorso abitativo alternativo.Un chiarimento è necessario anche sulle iniziative successive all'accompagnamento dell'uomo a Frattamaggiore per l'accertamento sanitario. Bisogna capire quale assistenza sia stata predisposta al termine della procedura e se siano stati programmati ulteriori interventi per evitare che l'anziano tornasse a vivere sotto la magnolia.Al sindaco Tito d'Errico spetta invece chiarire chi stia seguendo concretamente il caso, quali uffici siano stati incaricati di occuparsene e soprattutto entro quali tempi si intenda arrivare a una soluzione.Dopo sei mesi di permanenza in condizioni di evidente precarietà, non possono bastare nuove segnalazioni, rassicurazioni generiche o interventi isolati delle forze dell'ordine. Servono risposte documentabili, atti amministrativi e un percorso di assistenza capace di affrontare il problema alla radice.La vicenda di Villa dei Fiori presenta infatti due aspetti che non possono essere separati. Da una parte c'è la condizione di un uomo di 78 anni che vive all'aperto e che necessita di una valutazione concreta delle proprie esigenze sociali e sanitarie. Dall'altra c'è la tutela di un luogo frequentato ogni giorno da pazienti, lavoratori e familiari, che non possono essere esposti a situazioni di rischio.L'obiettivo non può essere semplicemente quello di allontanare temporaneamente l'anziano dalla struttura, senza garantirgli una sistemazione alternativa. Occorre individuare una risposta che tuteli la sua dignità, assicuri un'assistenza adeguata e restituisca condizioni di sicurezza all'area ospedaliera.Dopo mesi di richieste e promesse, la domanda resta sempre la stessa: quando arriverà una soluzione concreta? Perché quella che dovrebbe essere una situazione temporanea è diventata una condizione di vita che si trascina da mezzo anno, mentre le responsabilità istituzionali e i tempi degli interventi continuano a chiedere risposte.