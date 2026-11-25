CRIMINE Vittima di rapina, 19enne finisce accoltellato

I carabinieri sono ora impegnati nelle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito al braccio con un'arma da taglio a Napoli, in quello che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un tentativo di rapina. Il giovane, cittadino egiziano regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.L'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di una persona ferita in via Generale Giordano Orsini.L'aggressione tra corso Umberto I e via DuomoSecondo le prime informazioni raccolte dai militari, il diciannovenne stava percorrendo a piedi corso Umberto I in direzione di piazza Garibaldi. Una volta arrivato all'altezza di via Duomo, sarebbe stato avvicinato e accerchiato da alcune persone, descritte nella prima ricostruzione come cittadini extracomunitari.Il gruppo avrebbe tentato di rapinarlo e, durante l'aggressione, il giovane sarebbe stato colpito al braccio con un'arma da taglio.Dopo l'episodio, il ragazzo è riuscito a raggiungere via Generale Giordano Orsini, dove è stato segnalato ai soccorritori e ai carabinieri intervenuti sul posto.Indagini in corsoDopo le prime verifiche, il ferito è stato trasferito all'ospedale Pellegrini per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione.I carabinieri sono ora impegnati nelle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, chiarire le circostanze del presunto tentativo di rapina e individuare le persone coinvolte.Al momento la ricostruzione resta quella iniziale fornita sulla base delle prime informazioni raccolte: saranno gli accertamenti investigativi a stabilire esattamente come si è svolta l'aggressione.