L'ENIGMA Auto rubata nel Vesuviano ritrovata nell'Agro Nocerino: lettere misteriose a bordo

All'interno della Peugeot gli agenti hanno trovato numerosi pacchi e plichi postali

Un'auto rubata, targhe clonate e numerosi pacchi e plichi postali nascosti nell'abitacolo. È quanto scoperto dalla Polizia Municipale di Nocera Superiore durante un controllo effettuato nei giorni scorsi in via Materdomini. Gli agenti hanno individuato una Peugeot 2008 che presentava alcune anomalie nelle targhe, circostanza che ha spinto ad approfondire le verifiche.Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la provenienza del veicolo: l'automobile era stata rubata nel dicembre 2025 a Portici, in provincia di Napoli, e circolava con targhe clonate.Nell'auto anche documenti contraffatti e un borsoneLa scoperta più particolare è arrivata durante l'ispezione dell'abitacolo. All'interno della Peugeot gli agenti hanno trovato numerosi pacchi e plichi postali, oltre a una carta di circolazione contraffatta e a un borsone contenente alcuni indumenti.Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, insieme all'automobile e alle targhe. La presenza della corrispondenza postale ha richiesto ulteriori verifiche: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di plichi contenenti comunicazioni tra privati, che potrebbero non avere alcun collegamento con il furto della vettura o con il suo eventuale utilizzo.Indagini coordinate dalla Procura di Nocera InferioreL'intervento è stato condotto dagli agenti della Polizia Municipale, guidata dal comandante Paolo Prudente. Sulla vicenda è stata avviata un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.Gli approfondimenti puntano soprattutto a chiarire la provenienza dei pacchi e dei plichi postali, le circostanze del loro ritrovamento e le eventuali responsabilità. Restano inoltre da ricostruire le ragioni per cui l'auto rubata fosse stata dotata di targhe clonate e quale destinazione fosse stata prevista per il mezzo.Nelle prossime ore è prevista la restituzione della Peugeot 2008 al legittimo proprietario, così come quella dei plichi postali recuperati nell'abitacolo. Proseguono invece gli accertamenti per fare piena luce sull'intera vicenda.