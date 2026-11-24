IL RAID I ladri portano via tutto, il proprietario faccia a faccia mentre scappano

Ma gli investigatori possono contare anche su un'altra traccia importante: gli attrezzi da scasso che i malviventi hanno abbandonato durante la fuga

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle abitazioni private potrebbero rivelarsi decisive per dare un'identità ai tre uomini entrati in azione sabato sera lungo la via Appia, a Santa Maria a Vico. I carabinieri stanno passando al vaglio i filmati disponibili per ricostruire gli spostamenti della banda, individuare il percorso seguito prima e dopo il colpo e soprattutto raccogliere elementi utili a risalire ai responsabili.Ma gli investigatori possono contare anche su un'altra traccia importante: gli attrezzi da scasso che i malviventi hanno abbandonato durante la fuga. Il materiale, recuperato e sequestrato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la provenienza e individuare eventuali elementi che possano condurre a chi lo ha acquistato o utilizzato.È su questi due filoni che si concentrano le indagini dei carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, coordinate dal capitano della Compagnia di Maddaloni, Federico Arrigo.Nel mirino degli investigatori c'è il raid nell'abitazione di Luca Nuzzo, psicoterapeuta e presidente dell'associazione «La Mototerapia», fratello di Mariano Nuzzo, soprintendente ai Beni Culturali di Caserta e Benevento, che vive nello stesso stabile di famiglia. Un'incursione che ha assunto contorni particolarmente inquietanti quando il proprietario si è trovato faccia a faccia con i tre ladri, costringendoli a una fuga precipitosa.Il piano della banda: bloccata la porta dell'anziano padreIl colpo è stato messo a segno sabato sera, intorno alle 21, in via Appia 108. Secondo la ricostruzione, i tre uomini, descritti come alti e magri, vestiti completamente di nero e con il cappuccio delle felpe calato sul volto, avrebbero organizzato l'incursione con l'obiettivo di agire senza essere disturbati.Prima di entrare nell'appartamento di Nuzzo, avrebbero bloccato dall'esterno la porta dell'abitazione del padre del professionista, un uomo di 81 anni che vive nello stesso stabile. In questo modo l'anziano sarebbe rimasto impossibilitato a uscire di casa.Alle 21.20 l'uomo ha telefonato al figlio, spiegandogli di non riuscire ad aprire la porta. Insospettito da quella circostanza, Nuzzo si è immediatamente precipitato sul posto, raggiungendo l'abitazione in appena due minuti.I tre malviventi erano ancora all'interno dell'appartamento. Il professionista ha provato a fare rumore per spaventarli e costringerli ad abbandonare l'abitazione. Ha però intuito che avrebbero potuto utilizzare il balcone per fuggire e ha deciso di scendere in strada.Il faccia a faccia e la fuga tra i vicoliProprio all'esterno dell'edificio Nuzzo si è trovato davanti i tre uomini. Una volta scoperti, i malviventi avrebbero reagito in maniera violenta, lanciando contro di lui vasi e altri oggetti e intimandogli di allontanarsi.Subito dopo si sono dati alla fuga, imboccando via Clemente Piscitelli e riuscendo a far perdere le proprie tracce.Quando il proprietario è riuscito a entrare nell'appartamento, ha trovato le stanze completamente messe a soqquadro. I ladri avevano rovistato negli ambienti alla ricerca di oggetti di valore, ma durante la fuga avevano lasciato parte dell'attrezzatura utilizzata per l'incursione.Piede di porco, flex e dischi sequestratiTra il materiale recuperato dai carabinieri figurano un piede di porco, un flex di grandi dimensioni e una borsa contenente sei dischi di ricambio. Si tratta di strumenti presumibilmente utilizzati per forzare porte e sistemi di protezione e che ora potrebbero offrire indicazioni importanti per le indagini.Gli accertamenti tecnici e investigativi dovranno stabilire se l'attrezzatura presenti elementi riconducibili ai responsabili o ad altri episodi analoghi. Parallelamente, gli investigatori stanno cercando di ricostruire attraverso le telecamere il percorso compiuto dai tre prima e dopo il furto.Non è stato ancora quantificato il valore complessivo del bottino. Dall'abitazione sono stati portati via oggetti in oro, tra cui la fede nuziale di Nuzzo, oltre a denaro contante.Nuovi elementi forniti ai carabinieriLa vicenda desta particolare preoccupazione non soltanto per il furto, ma anche per le modalità con cui sarebbe stato organizzato. La banda avrebbe infatti impedito a un uomo di 81 anni di uscire dalla propria abitazione, bloccandone la porta dall'esterno per poter agire indisturbata nell'appartamento del figlio.Un dettaglio che aggiunge ulteriore gravità all'episodio e che sarà valutato nell'ambito delle indagini.Proprio nella serata di ieri Luca Nuzzo è tornato dai carabinieri per fornire ulteriori informazioni e dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Gli investigatori proseguono intanto l'analisi dei filmati e del materiale sequestrato, nella speranza che le tracce lasciate durante la fuga consentano di identificare i tre componenti della banda.