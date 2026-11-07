L'ASL Visite non disdette, ecco 85mila multe

Una prenotazione sanitaria rimasta nei registri come appuntamento mancato può trasformarsi, anche a distanza di anni, in una richiesta di pagamento

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già spedito avvisi per 3,9 milioni di euro a utenti che, secondo gli archivi Cup, non si sarebbero presentati agli appuntamenti sanitari senza cancellarli. Altre 22mila posizioni sono ancora in verifica. Ma per i cittadini resta la possibilità di contestare gli addebiti e chiedere la documentazione.Una prenotazione sanitaria rimasta nei registri come appuntamento mancato può trasformarsi, anche a distanza di anni, in una richiesta di pagamento. È quanto sta accadendo a migliaia di assistiti dell’Asl Napoli 1 Centro: sono circa 85mila gli avvisi già inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare i ticket relativi a visite ed esami che, stando alle agende del Cup, non sarebbero stati effettuati né disdetti.La cifra complessiva delle somme richieste ha già raggiunto i 3,9 milioni di euro. A questa partita si aggiungono altre 22mila posizioni, per un valore di circa 900mila euro, ancora sottoposte a istruttoria. Se tutti gli importi dovessero essere confermati, il recupero potrebbe arrivare a 4,8 milioni.Le verifiche sui mancati appuntamenti degli ultimi anniLa ricognizione dell’azienda sanitaria ha preso inizialmente in considerazione le prenotazioni effettuate tra il 2016 e il 2024. Gli approfondimenti sono poi proseguiti fino al 2026, facendo emergere un numero consistente di prestazioni che risultano non eseguite senza una cancellazione registrata.A spingere le aziende sanitarie ad accelerare il recupero dei crediti sono stati anche gli accertamenti della Corte dei conti sulla gestione delle somme dovute. L’attività non riguarda soltanto gli appuntamenti saltati: comprende anche i ticket per gli accessi al Pronto soccorso classificati in codice bianco, cioè quelli che non presentano carattere di urgenza.Operazioni analoghe sono state avviate anche da altre aziende sanitarie e strutture ospedaliere in diverse regioni italiane.La richiesta arrivata dopo quasi dieci anniTra i casi seguiti dall’avvocato Angelo Pisani c’è quello di un’anziana residente al Vomero, alla quale è stato chiesto di pagare 26,06 euro per una visita prenotata nel 2017. La somma comprende 20,66 euro di ticket e 5,40 euro per le spese di spedizione.È un esempio della distanza temporale che può separare la prenotazione dalla richiesta di pagamento. Gli importi, naturalmente, cambiano in base alla prestazione che risulta non effettuata.Uno degli aspetti centrali da verificare riguarda proprio la legittimità dei crediti richiesti: occorre stabilire quali somme siano ancora esigibili e quali iniziative siano state eventualmente intraprese negli anni precedenti per ottenerne il pagamento.Come contestare un avviso e recuperare le proveChi riceve una richiesta non è tenuto a considerarla automaticamente corretta. È possibile rivolgersi all’Asl per ottenere il dettaglio della prenotazione e la copia degli atti precedenti, così da verificare la ricostruzione contenuta nell’avviso.La documentazione da recuperare dipende dalla situazione:Visita o esame effettuato: può essere utile il referto o un’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria.Appuntamento annullato o spostato: la verifica può essere effettuata attraverso le registrazioni e le conferme del Cup.Ticket già pagato: la ricevuta consente di dimostrare l’avvenuto versamento.È importante rispettare i termini per rispondere, riportati direttamente nell’atto ricevuto. In caso di dubbi, la documentazione può essere sottoposta a un professionista per valutare come procedere.Anche Napoli 3 Sud avvia il recuperoLa questione non riguarda soltanto l’Asl Napoli 1. In Campania anche l’Asl Napoli 3 Sud ha attivato procedure per recuperare i ticket relativi agli appuntamenti non rispettati e, con una causale distinta, le somme legate ai referti mai ritirati.Per evitare che una prenotazione non utilizzata si trasformi in un addebito, gli assistiti possono comunicare la disdetta attraverso diversi canali: il Cup telefonico, il portale regionale Sinfonia, gli sportelli delle aziende sanitarie oppure le farmacie abilitate.La cancellazione tempestiva ha una funzione che va oltre il singolo pagamento: permette di rimettere a disposizione il posto e consentire a un altro paziente di usufruire della prestazione. Per le aziende sanitarie, il recupero dei ticket rappresenta quindi sia uno strumento per contrastare gli appuntamenti abbandonati e contribuire alla gestione delle liste d’attesa, sia una possibilità di recuperare risorse in una fase di difficoltà economica del sistema sanitario.