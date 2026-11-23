L'INTERVENTO Videochiamata con la foto del carabiniere rubata, truffa in atto

un interlocutore gli avrebbe raccontato che la targa della sua automobile sarebbe emersa nel corso di alcune indagini su una serie di rapine

Una fotografia di un carabiniere in uniforme come immagine del profilo WhatsApp, la telecamera disattivata e una videochiamata per convincere le vittime di trovarsi davvero davanti alle forze dell’ordine. È la nuova tecnica utilizzata dai truffatori per rendere più credibile un raggiro che, questa volta, è stato tentato a Mugnano di Napoli. Nel mirino è finita una famiglia, ma l’intervento tempestivo del padre ha permesso di sventare il tentativo prima che i malintenzionati riuscissero a ottenere denaro o oggetti preziosi.La vicenda è iniziata con una telefonata sulla rete fissa, ricevuta da un uomo di 59 anni. Dall’altra parte del telefono, un interlocutore gli avrebbe raccontato che la targa della sua automobile sarebbe emersa nel corso di alcune indagini su una serie di rapine. Per questo motivo, l’uomo avrebbe dovuto raggiungere il comando per fornire chiarimenti e consentire ulteriori verifiche.Durante la conversazione, approfittando dello stato di agitazione e dello smarrimento provocati dalla notizia, il truffatore è riuscito anche a ottenere il numero di cellulare della figlia, una ragazza di 21 anni.La videochiamata con la foto di un militare in uniformeQuando il padre si è allontanato da casa, è entrata in scena la seconda parte del raggiro, quella che rappresenta l’elemento più insidioso della nuova tecnica. La giovane è stata contattata attraverso una videochiamata WhatsApp da un’utenza che mostrava come immagine del profilo la fotografia di un carabiniere in uniforme.La telecamera del chiamante risultava disattivata, ma la fotografia del militare era stata utilizzata per dare un’apparenza di ufficialità alla comunicazione. Fingendosi appartenenti all’Arma, i truffatori hanno chiesto alla ragazza di mostrare i gioielli custoditi in casa, sostenendo che fosse necessario confrontarli con quelli rubati durante le rapine di cui avevano parlato al padre.Non solo. Alla ventunenne è stato chiesto anche di mostrare la cassaforte, probabilmente per verificare quali altri oggetti di valore fossero presenti nell’abitazione. Una richiesta che avrebbe potuto consentire ai malintenzionati di raccogliere informazioni preziose per mettere a segno il colpo.Il padre chiama il 112 e scopre il raggiroLa situazione è cambiata quando il cinquantanovenne, dopo essersi allontanato da casa, ha deciso di contattare il numero di emergenza 112. Attraverso la telefonata ha scoperto che non esisteva alcuna convocazione legata a indagini sulle rapine e che l’intera vicenda era una messinscena organizzata per truffare la famiglia.L’uomo è quindi tornato immediatamente a casa, interrompendo la videochiamata che era ancora in corso con la figlia. Il tentativo di raggiro è così fallito e non si è arrivati alla consegna di gioielli o altri beni.La denuncia è stata presentata ai carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli, ai quali è stato segnalato l’accaduto.L’episodio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sull’evoluzione delle truffe telefoniche e online. L’utilizzo di fotografie reali di appartenenti alle forze dell’ordine, recuperate da fonti pubbliche e impiegate come immagini di profilo, punta a sfruttare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È fondamentale, quindi, non mostrare gioielli, denaro o altri beni durante telefonate e videochiamate di questo tipo e verificare sempre eventuali richieste contattando direttamente il 112 attraverso i canali ufficiali.