SANITA' Vaccino antinfluenzale, mancano le dosi in Campania

Un problema che non riguarda soltanto chi deve ancora iniziare il percorso di immunizzazione, ma anche le persone che avevano già programmato la somministrazione

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli per migliaia di cittadini della provincia di Caserta. La disponibilità delle dosi continua a rappresentare un problema in diversi territori, con una situazione particolarmente preoccupante nelle zone del Matese e dell'Alto Casertano, dove le segnalazioni di carenze si stanno moltiplicando. A distanza di settimane dall'avvio della campagna, numerosi ambulatori di medicina generale e studi pediatrici sarebbero ancora sprovvisti dei vaccini necessari per rispondere alle richieste delle famiglie.Un problema che non riguarda soltanto chi deve ancora iniziare il percorso di immunizzazione, ma anche le persone che avevano già programmato la somministrazione e che ora sono costrette a rimandare. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli anziani, soprattutto gli over 75, i pazienti più vulnerabili e i bambini. In alcuni casi, la mancata disponibilità delle forniture starebbe impedendo persino di completare i cicli vaccinali pediatrici, lasciando genitori e medici nell'incertezza sui tempi necessari per riprendere le somministrazioni.Il quadro diventa ancora più delicato considerando il periodo dell'anno. Con l'avvicinarsi dell'inverno e la circolazione dei virus influenzali, la possibilità di accedere tempestivamente alla vaccinazione rappresenta un elemento fondamentale per la tutela della salute pubblica, in particolare per chi presenta maggiori fattori di rischio.A portare nuovamente l'attenzione sulla vicenda sono stati diversi cittadini, che hanno deciso di rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al consigliere regionale di Europa Verde Carlo Ceparano. Le loro segnalazioni si aggiungono alle difficoltà già evidenziate dagli stessi professionisti sanitari, alle prese con richieste alle quali, in assenza delle dosi, non riescono a dare una risposta concreta.Una delle testimonianze raccolte descrive una situazione che coinvolge contemporaneamente più generazioni della stessa famiglia. Un cittadino racconta di non essere riuscito, nonostante i tentativi effettuati, a far vaccinare né il padre anziano né i propri due figli.«A fine novembre non riesco ancora a far somministrare il vaccino a mio padre e ai miei bambini. Mancano sia le dosi destinate agli over 75 sia quelle per neonati e bambini. Il mio medico di base e il pediatra mi hanno comunicato che non hanno disponibilità e che l'Asl non sta provvedendo alla distribuzione», riferisce il cittadino, sottolineando le difficoltà incontrate nel tentativo di accedere a un servizio sanitario che dovrebbe essere garantito attraverso la rete territoriale.Il problema, dunque, non sembra limitarsi a singoli episodi o a qualche ambulatorio rimasto temporaneamente senza scorte. Le segnalazioni provenienti da diverse aree della provincia chiamano in causa l'organizzazione delle forniture e la capacità del sistema sanitario di assicurare una distribuzione regolare e tempestiva dei vaccini.Sulla vicenda sono intervenuti Francesco Emilio Borrelli e Carlo Ceparano, che chiedono alle autorità sanitarie competenti di attivarsi senza ulteriori ritardi per verificare l'entità delle carenze e ripristinare la disponibilità delle dosi.«È indispensabile individuare una soluzione immediata. Non è accettabile che, a fine novembre e nel pieno della stagione invernale, intere famiglie siano impossibilitate a proteggere i propri cari perché i vaccini non arrivano negli ambulatori. Siamo di fronte a territori molto estesi, con una presenza significativa di anziani, persone fragili e pazienti che necessitano di una protezione particolare. A queste categorie si aggiungono neonati e bambini, per i quali la regolarità della campagna vaccinale rappresenta un aspetto altrettanto importante», dichiarano i due esponenti politici.Borrelli e Ceparano pongono inoltre l'accento sulla distanza che può crearsi tra le campagne istituzionali di sensibilizzazione e la concreta possibilità, per i cittadini, di usufruire dei servizi sanitari. Invitare la popolazione a vaccinarsi, osservano, non è sufficiente se poi medici di famiglia e pediatri non dispongono materialmente delle dosi da somministrare.Da qui la richiesta di un intervento rivolto a tutti gli organismi responsabili della gestione e della distribuzione delle forniture, affinché venga effettuata una ricognizione delle scorte disponibili, siano chiarite le ragioni dei ritardi e venga predisposto un piano capace di garantire il rifornimento degli ambulatori ancora sprovvisti.Particolare attenzione viene richiesta per il Matese e l'Alto Casertano, dove le difficoltà di accesso ai servizi possono risultare ancora più pesanti per i residenti delle aree lontane dai principali centri urbani. In questi territori, infatti, un appuntamento rinviato o la necessità di cercare un'altra struttura disponibile possono tradursi in ulteriori spostamenti e disagi, soprattutto per le persone anziane e per le famiglie con bambini piccoli.La questione solleva quindi interrogativi che vanno oltre la singola campagna antinfluenzale. La disponibilità dei vaccini, la programmazione degli acquisti e la distribuzione capillare delle dosi costituiscono passaggi essenziali per il funzionamento della medicina territoriale. Quando uno di questi elementi viene meno, il rischio è che siano proprio i cittadini maggiormente esposti alle complicanze delle infezioni stagionali a subire le conseguenze più pesanti.La richiesta avanzata dai rappresentanti politici è ora quella di conoscere tempi certi per il ripristino delle forniture e di evitare che le persone già prenotate o in attesa vengano lasciate senza indicazioni. Occorre, inoltre, garantire ai professionisti sanitari informazioni precise sulla disponibilità delle dosi, così da consentire una corretta programmazione delle somministrazioni.Per le famiglie coinvolte, infatti, non si tratta soltanto di un appuntamento saltato, ma della possibilità di accedere nei tempi opportuni a uno strumento di prevenzione fondamentale. La priorità, adesso, è fare chiarezza sulla situazione delle scorte e assicurare che nessun territorio della provincia resti indietro nella campagna vaccinale.