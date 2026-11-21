LA FAIDA Rissa tra donne, una muore accoltellata

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza

Una lite tra donne appartenenti, secondo le prime ricostruzioni, alla stessa famiglia allargata si è trasformata in un omicidio nella serata di ieri a Roma. Margaret Bogdan, 52 anni, residente ad Artena, è morta dopo essere stata raggiunta da almeno due coltellate durante uno scontro avvenuto in via Fontanile Tuscolano, nella zona compresa tra Tor Vergata e Torre Gaia.La violenza sarebbe esplosa intorno alle 21.30, al termine di un'incursione organizzata da un gruppo di donne partite dal comune alle porte della Capitale. La vittima si trovava con le persone che avevano preso parte al raid. Dopo il ferimento, le stesse donne l'hanno caricata in automobile per raggiungere l'ospedale, ma durante la corsa il veicolo è uscito di strada. Quando è arrivata l'ambulanza del 118, per la 52enne non c'era più nulla da fare: è deceduta prima di poter arrivare al policlinico Tor Vergata.Il raid con benzina e armi biancheStando agli elementi finora ricostruiti, quattro donne provenienti da Artena avrebbero raggiunto le abitazioni delle rivali portando con sé benzina e armi da taglio. Il gruppo avrebbe cosparso di liquido infiammabile le case delle altre donne, dando poi fuoco ad alcuni punti.Le persone prese di mira sarebbero riuscite a sottrarsi alle fiamme. A quel punto il confronto sarebbe proseguito all'esterno, degenerando rapidamente in una colluttazione fatta di insulti, calci e pugni. Nella successiva escalation sarebbero entrate in scena le armi: Bogdan è stata colpita almeno due volte con un coltello, cadendo a terra gravemente ferita.La fuga verso l'ospedale e l'incidenteLe componenti del gruppo con cui la 52enne era arrivata sul posto hanno tentato di trasportarla in ospedale con un'auto, allontanandosi a forte velocità. Durante il tragitto, però, la vettura è rimasta coinvolta in un incidente ed è finita fuori strada.Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma le condizioni della donna erano ormai disperate. Il decesso è avvenuto prima dell'arrivo al policlinico Tor Vergata.Fermata la presunta autrice dell'accoltellamentoLe indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Frascati, intervenuti in via Fontanile Tuscolano dopo la segnalazione della violenta lite. I militari hanno rintracciato e fermato la donna ritenuta la presunta autrice dell'accoltellamento. Anche le altre partecipanti allo scontro sono state ascoltate nel corso della notte.Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti riguardano sia le fasi dell'aggressione mortale sia la dinamica dell'incidente avvenuto durante la fuga verso l'ospedale.Al vaglio il movente della faida familiareUno dei punti centrali dell'inchiesta riguarda le ragioni dello scontro. Le prime testimonianze e gli elementi raccolti indicano che le persone coinvolte apparterrebbero a una stessa famiglia allargata, al cui interno sarebbe maturato un conflitto tra gruppi di donne.I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'origine delle tensioni e di chiarire perché il raid contro le abitazioni delle rivali sia sfociato in una violenza culminata con la morte della 52enne. La ricostruzione resta al vaglio degli investigatori e dovrà essere completata attraverso gli accertamenti in corso.