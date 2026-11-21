IL SINISTRO Tremendo frontale sulla Statale 7bis

Dopo lo scontro, sulla sede stradale è rimasto dell'olio, rendendo necessario un intervento specifico per ripristinare le condizioni di sicurezza

Nuovo incidente stradale in Campania, dove un'automobile e una motocicletta si sono scontrate lungo la strada statale 7 «Via Appia», nel territorio di Pratola Serra, in provincia di Avellino. L'impatto è avvenuto al chilometro 304,350 e ha reso necessario il trasferimento del motociclista in ospedale.Intervento sulla carreggiataDopo lo scontro, sulla sede stradale è rimasto dell'olio, rendendo necessario un intervento specifico per ripristinare le condizioni di sicurezza. Il personale Anas sta attivando una ditta specializzata incaricata di rimuovere la sostanza dalla porzione di carreggiata interessata dall'incidente.Un altro grave incidente nel SalernitanoL'episodio si aggiunge a un altro recente scontro tra un'auto e una moto avvenuto nel Salernitano, dove le conseguenze sono state ben più drammatiche: un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, mentre un coetaneo è ricoverato in gravi condizioni.