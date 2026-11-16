LA DISPERAZIONE Uccide la moglie allettata, poi prova a togliersi la vita

i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Una mattinata segnata da una tragedia familiare a Serre, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie all'interno della loro abitazione. Dopo il delitto, l'anziano avrebbe tentato di togliersi la vita.L'episodio si è verificato nella casa in cui i coniugi vivevano da tempo, in via Nazionale. La situazione è stata segnalata dai vicini, che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, raggiungendo l'abitazione e avviando i primi accertamenti.Inutili i soccorsi per la donnaSul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118. Per l'anziana, tuttavia, non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.L'uomo, dopo quanto accaduto, avrebbe tentato il suicidio. Le circostanze e le sue condizioni dovranno essere chiarite nel corso degli accertamenti.Le indagini dei carabinieriI militari hanno avviato le indagini per ricostruire la sequenza degli eventi e comprendere che cosa sia successo all'interno dell'abitazione. Tra gli aspetti da chiarire ci sono anche le ragioni alla base dell'omicidio.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica né sulle eventuali circostanze che avrebbero preceduto la tragedia. Saranno gli approfondimenti investigativi a fornire un quadro più preciso.