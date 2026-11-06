BAIANO Ubriaco distrugge casa e viene arrestato

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa attraverso il numero di emergenza 112

L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112. L'uomo, trovato in forte stato di agitazione, avrebbe danneggiato gli ambienti dell'abitazione. Dopo l'arresto in flagranza è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino.La richiesta di aiuto al 112Momenti di tensione in un'abitazione di Baiano, in provincia di Avellino, dove una lite familiare ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Un uomo di 48 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.La segnalazione è arrivata alla centrale operativa attraverso il numero di emergenza 112. Ricevuta la richiesta, sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano.L'intervento dei militari nell'abitazioneAl loro arrivo, i Carabinieri avrebbero trovato il 48enne in evidente stato di agitazione. Stando alla prima ricostruzione, l'uomo avrebbe provocato danni all'interno della casa. Il suo comportamento potrebbe essere stato condizionato dall'assunzione di bevande alcoliche, circostanza indicata nelle prime informazioni sull'intervento.La situazione ha portato i militari a condurre l'uomo in caserma, dove i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno proceduto all'arresto in flagranza.Trasferito nel carcere di Bellizzi IrpinoAl termine delle formalità, il 48enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Bellizzi Irpino, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.L'accusa contestata è quella di maltrattamenti in famiglia. Saranno gli ulteriori passaggi dell'indagine e dell'autorità giudiziaria a definire la posizione dell'uomo.