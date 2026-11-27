LA STORIA Turista perde portafogli e documenti nel taxi, restituiti e ricompensa rifiutata

Colpito dalla disponibilità e dalla correttezza dell'autista, il turista ha deciso di scrivere una lettera di encomio indirizzata all'ufficio Trasporto pubblico del Comune

Una corsa in taxi terminata con una piacevole sorpresa e un gesto di correttezza che il protagonista ha voluto segnalare alle istituzioni cittadine. È accaduto a Napoli, dove un turista ha dimenticato il portafogli nell'auto che lo aveva accompagnato dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale al suo albergo, ai Quartieri Spagnoli. All'interno c'erano denaro, documenti e carte di credito.Il tassista, dopo averlo ritrovato, non si è limitato a custodirlo: il giorno successivo ha contattato il cliente e si è presentato in albergo per restituirgli tutto. Senza chiedere nulla in cambio.Il portafogli smarrito dopo una lunga giornata di viaggioLa vicenda risale alla sera di mercoledì 18 novembre. Il turista aveva iniziato la propria giornata di viaggio alle quattro del mattino, spostandosi da Torino a Parigi e successivamente a Roma, prima di arrivare a Napoli.Intorno alle 23.15 aveva preso un taxi alla stazione Centrale, raggiungendo l'hotel nella zona dei Quartieri Spagnoli. Dopo aver pagato la corsa ed essere entrato in albergo, si era accorto di non avere più con sé il portafogli. La prima ipotesi era che fosse scivolato a terra durante il tragitto in automobile.In quei giorni, inoltre, Napoli ospitava il Med a Palazzo Reale, con la presenza dei ministri degli Esteri e di numerose delegazioni provenienti dai Paesi arabi e africani. L'area di piazza del Plebiscito era sottoposta a particolari misure di sicurezza, con diverse strade chiuse al traffico.Le telefonate e il ritrovamento del tassistaPer recuperare documenti, denaro e carte di credito, il turista ha iniziato a contattare diversi centralini, cercando di risalire all'identità dell'autista che lo aveva accompagnato. Dopo una serie di telefonate, è riuscito a individuare il conducente, in servizio con una delle cooperative radiotaxi autorizzate, la 2222.Il tassista, però, in quel momento si trovava fuori città e avrebbe dovuto rientrare soltanto dopo alcuni giorni. Per il visitatore la situazione era complicata: si ritrovava senza documenti, contanti e carte di pagamento.La sorpresa è arrivata il giorno successivo. È stato proprio il conducente a telefonargli, comunicandogli che sarebbe rientrato prima a Napoli per riportargli il portafogli. Poche ore dopo si è presentato in albergo e gli ha consegnato tutto quello che aveva trovato.All'interno non mancava nulla. Il turista ha comunque voluto pagare la corsa, ma il tassista non gli ha chiesto alcun compenso per la restituzione.La lettera di encomio al Comune di NapoliColpito dalla disponibilità e dalla correttezza dell'autista, il turista ha deciso di scrivere una lettera di encomio indirizzata all'ufficio Trasporto pubblico del Comune di Napoli, segnalando l'episodio come esempio positivo del servizio taxi cittadino.«Credo di solito qui riceviate note di biasimo, lamentele o proteste per il servizio. Qui voglio esprimere un particolare apprezzamento ed encomio per la correttezza e la inusuale disponibilità del tassista, a onore suo e della città di Napoli», si legge nella missiva.Nella parte conclusiva, il visitatore ha ribadito la propria gratitudine per il comportamento del conducente, sottolineando il valore del gesto anche per l'immagine della città.«Con grande riconoscenza per la cortesia e la disponibilità, che ho ritenuto davvero inusuale e di cui gli sono grato. Parimenti, mi è parso doveroso segnalare quanto sopra a codesto servizio. Un'ottima pubblicità positiva per questa città, sempre straordinaria, e il suo servizio taxi».Una storia di quotidiana gentilezza che, al di là del valore economico di quanto restituito, ha lasciato nel turista un ricordo positivo della sua permanenza a Napoli.