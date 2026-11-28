L'OPER Truffa ad anziana, arrestato tiktoker

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, senza accogliere la richiesta della Procura di applicare la custodia cautelare in carcere

È finito agli arresti domiciliari Pasquale Parisi, conosciuto su TikTok con il nome di “Paky Kore”, nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa ai danni di una donna residente nel Cuneese. La stessa misura cautelare è stata disposta nei confronti di Francesco Cannella, originario di Nocera Inferiore, indicato dagli investigatori come il presunto complice.Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, senza accogliere la richiesta della Procura di applicare la custodia cautelare in carcere. I due sono quindi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.Parisi è un personaggio molto conosciuto sui social napoletani, dove ha conquistato popolarità attraverso video della vita quotidiana e tormentoni in dialetto diventati virali, tra cui la frase «nun ’o voglio piastratooooo». È assistito dall'avvocato Giuseppe Gallo.La telefonata del falso carabiniere e il verbale contraffattoIl raggiro contestato sarebbe avvenuto il 24 novembre. Secondo la ricostruzione investigativa, la donna avrebbe ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come un carabiniere in servizio presso il Comando di Fossano.L'interlocutore le avrebbe raccontato che il documento d'identità del marito era stato utilizzato per acquistare un'automobile coinvolta in un'attività investigativa. Una comunicazione che avrebbe provocato nella vittima forte preoccupazione e agitazione.Per rendere più credibile la storia, i truffatori le avrebbero successivamente inviato su WhatsApp un falso verbale di perquisizione. In un secondo momento, attraverso una videochiamata, la donna sarebbe stata invitata a mostrare tutti i gioielli e gli oggetti di valore custoditi in casa.La spiegazione fornita dal presunto militare era che i preziosi dovessero essere sottoposti a verifiche per accertare che non provenissero da una rapina. Alla vittima sarebbe stato quindi annunciato l'arrivo di un carabiniere incaricato di ritirare temporaneamente i beni, che sarebbe stato riconoscibile attraverso il codice identificativo “AVS1345710”.I gioielli consegnati al presunto compliceConvinta di dover collaborare con le forze dell'ordine, la donna avrebbe raccolto i propri oggetti di valore e li avrebbe sistemati su un tavolo, in attesa dell'arrivo dell'incaricato.Poco dopo, secondo l'ipotesi accusatoria, Francesco Cannella sarebbe entrato nell'abitazione, avrebbe raccolto i preziosi e li avrebbe riposti in un sacchetto, per poi allontanarsi.Le successive attività investigative della polizia giudiziaria avrebbero consentito di risalire ai due indagati. Nel corso degli accertamenti, nella disponibilità di Parisi sarebbe stata trovata una borsa contenente due paia di orecchini, due bracciali, una collana e due orologi.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Parisi non avrebbe fornito una spiegazione ritenuta convincente sulla provenienza degli oggetti.La decisione del gip e le indaginiIl giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto rilevanti, ai fini della valutazione cautelare, la rapida successione degli avvenimenti, la presenza dei due uomini nello stesso contesto e il ritrovamento dei preziosi.La richiesta della Procura di disporre la custodia cautelare in carcere non è stata però accolta: per entrambi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.La vicenda resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso delle successive fasi del procedimento e la posizione dei due indagati dovrà essere valutata nel rispetto della presunzione di innocenza.