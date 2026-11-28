L'INCIDENTE Schianto verso Napoli, le vittime sono due oncologi dell'Ospedale del Mare

La notizia della loro morte ha colpito gli ambienti sanitari nei quali i due professionisti svolgevano il proprio lavoro

Si chiamavano Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi i due medici che hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto durante la notte sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Afragola e Acerra. Entrambi erano oncologi e lavoravano in strutture sanitarie campane, dove erano conosciuti e apprezzati per la loro attività professionale.Ricci era in servizio presso l’ospedale San Pio di Benevento. Fabozzi, invece, da circa un anno lavorava nel reparto di Oncologia dell’Ospedale del Mare di Napoli. La notizia della loro morte ha colpito gli ambienti sanitari nei quali i due professionisti svolgevano il proprio lavoro.La dinamica dello schianto e le conseguenze per le vittimeSecondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale, nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. I due oncologi viaggiavano a bordo di una delle vetture quando si è verificato il violento impatto.Ricci sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto e avrebbe perso la vita dopo aver colpito violentemente l’asfalto. Per la dottoressa Fabozzi le conseguenze sono state altrettanto tragiche: l’automobile ha preso fuoco, probabilmente in seguito al danneggiamento del serbatoio, e la donna è morta tra le fiamme.Nell’altra vettura si trovava un giovane residente a Cardito, che ha riportato ferite meno gravi rispetto alle conseguenze subite dai due medici.L’intervento dei soccorsi sull’autostradaL’incidente si è verificato al chilometro 750 della A1, nel tratto interessato dai collegamenti tra il nodo con l’A16 e quello di Acerra-Afragola, in direzione Roma.Sul posto sono arrivati i sanitari, il personale dei soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. Presenti anche gli operatori del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto.Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno provocato rallentamenti e code, successivamente rientrati. Restano gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dei due professionisti.