L'OMICIDIO Trovato il figlio della donna uccisa ad Angri: "Ha confessato"

La contestazione formulata nei suoi confronti è quella di omicidio aggravato

È stato individuato a Napoli, in un bed and breakfast nelle vicinanze della stazione ferroviaria centrale, l'uomo sospettato dell'omicidio della madre, una donna di 50 anni, avvenuto due giorni fa ad Angri, in provincia di Salerno. Nei suoi confronti è scattato questa mattina un decreto di fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato, emesso dalla Procura di Nocera Inferiore.A rintracciarlo sono stati gli ufficiali di polizia giudiziaria della Sezione operativa del Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, impegnati nelle ricerche dopo che l'uomo si era reso irreperibile. I militari lo hanno individuato nella struttura ricettiva del capoluogo campano e hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.Le dichiarazioni spontanee durante il trasferimentoSecondo quanto riferito, inizialmente i carabinieri intendevano rintracciare l'uomo per ascoltarlo a sommarie informazioni in relazione al delitto. Una volta individuato, durante il successivo trasferimento presso gli uffici della polizia giudiziaria, avrebbe reso spontaneamente alcune dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità.La contestazione formulata nei suoi confronti è quella di omicidio aggravato. Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura di Nocera Inferiore, che coordina gli accertamenti sull'uccisione della cinquantenne.In corso gli ulteriori accertamenti della ProcuraLa vicenda risale a due giorni fa, quando la donna è stata uccisa ad Angri. Dopo il rintraccio del sospettato, l'attività investigativa prosegue per approfondire ogni aspetto dell'accaduto e raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione.Tra i prossimi passaggi è previsto anche l'interrogatorio del fermato da parte del sostituto procuratore titolare del fascicolo. Sarà l'autorità giudiziaria a valutare le dichiarazioni rese e gli elementi acquisiti nel corso delle indagini.