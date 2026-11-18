LA SCOMPARSA Sparito da due giorni dopo un colloquio di lavoro, si cerca Luca

A segnalare la scomparsa è stata la madre che attraverso i social ha pubblicato un appello

Sono ore di preoccupazione a Parete, nel Casertano, per la scomparsa di Luca Sallustro, 37 anni. Il giovane si è allontanato da casa lunedì 16 novembre, spiegando che doveva recarsi a un appuntamento per un colloquio di lavoro. Da quel momento, però, i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e non hanno ricevuto notizie che possano chiarire dove si trovi.A segnalare la scomparsa è stata la madre, che attraverso i social ha pubblicato un appello chiedendo la collaborazione di chiunque possa aver incontrato il figlio o disponga di elementi utili per ritrovarlo. La richiesta di aiuto è stata successivamente condivisa anche da Penelope Campania, l'associazione che affianca i familiari delle persone scomparse.La descrizione e l'auto che potrebbe utilizzareLe informazioni diffuse per agevolare le ricerche indicano che Luca è alto circa un metro e novanta, ha una corporatura robusta e pesa intorno ai 100 chili. Al momento dell'allontanamento potrebbe indossare abiti di colore scuro.Un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante per individuarlo riguarda il mezzo con cui si sarebbe spostato: secondo l'appello, il 37enne potrebbe essere alla guida di una Toyota Yaris rossa. La famiglia invita quindi a prestare attenzione non soltanto alla presenza dell'uomo, ma anche a eventuali avvistamenti dell'automobile corrispondente alla descrizione.L'appello dei familiari: ogni segnalazione può essere utileNon è ancora possibile ricostruire cosa sia accaduto dopo l'uscita di casa né stabilire quale direzione abbia preso Luca. L'unico riferimento certo riportato nell'appello è quello di lunedì 16 novembre, giorno in cui il giovane sarebbe partito per l'impegno lavorativo senza poi fare ritorno.La famiglia continua a chiedere aiuto e si rivolge a chiunque possa averlo visto o abbia notato una Toyota Yaris rossa compatibile con quella indicata. Anche una segnalazione relativa a un possibile avvistamento potrebbe contribuire a ricostruire gli spostamenti del 37enne e fornire indicazioni utili sul suo attuale luogo di permanenza.