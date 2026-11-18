L'AGGRESSIONE Accoltellato alla testa davanti alla stazione di Scafati, è grave

Le condizioni dell'uomo hanno richiesto un intervento sanitario urgente

Un uomo di circa 30 anni è stato trovato ferito e sanguinante nei pressi della stazione ferroviaria di Scafati. Il giovane, di origine marocchina, era riverso sull'asfalto quando è stato notato da un passante, che ha immediatamente dato l'allarme e consentito l'arrivo dei soccorsi.L'episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata. Le condizioni dell'uomo hanno richiesto un intervento sanitario urgente: dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore.Una profonda ferita alla testaDai primi riscontri medici, il trentenne presentava una profonda lesione provocata da un'arma da taglio, localizzata all'altezza della testa. Un quadro che ha reso necessario il ricovero in codice di massima urgenza.Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione, né è chiaro dove e quando l'uomo sia stato colpito.Da chiarire la dinamica dell'aggressioneRestano da ricostruire le fasi dell'accaduto e le eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire se il ferimento sia avvenuto proprio nei pressi dello scalo ferroviario e in quale contesto si sia verificato.Non sono stati forniti, al momento, elementi sull'identità di eventuali aggressori o sul movente dell'episodio.