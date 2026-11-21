L'OPERAZIONE Blitz sotto al Vesuvio: sequestrati 4,5 chili di droga

è stato determinante Evan cane antidroga impiegato durante il controllo

Circa quattro chili e mezzo di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli, durante due controlli effettuati in distinti edifici della zona.Il primo intervento è stato eseguito in uno stabile di corso Sirena. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno individuato 40 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. La sostanza è stata recuperata e sottoposta a sequestro.Il secondo ritrovamento in via MastelloneLe attività sono proseguite in un altro edificio, situato in via Mastellone. In questo caso è stato determinante Evan, cane antidroga impiegato durante il controllo: grazie al suo fiuto, gli agenti sono riusciti a individuare altri cinque involucri dello stesso stupefacente.I pacchi, che contenevano complessivamente circa mezzo chilo di hashish, erano stati nascosti all'interno di un tombino, nei pressi dei locali adibiti a cantina.Complessivamente sequestrati circa 4,5 chiliI due interventi hanno consentito di sottrarre al circuito illecito circa 4,5 chilogrammi di hashish. La droga è stata sequestrata dagli agenti.