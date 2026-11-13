L'INCIDENTE Travolto dal trattore, muore agricoltore

L'incidente si era verificato alcuni giorni prima del decesso

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Brunoro Varrecchia, il 48enne di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, rimasto vittima di un grave incidente agricolo nei giorni scorsi. L’uomo, travolto da un trattore mentre si trovava in un fondo di sua proprietà, è morto nell’ospedale San Pio di Benevento, dove era stato ricoverato a causa delle gravi lesioni riportate.La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità del centro irpino, dove la vittima era conosciuta. La tragedia lascia una famiglia nel dolore: Varrecchia lascia la moglie e tre figlie.L'incidente nel terreno di proprietàL'incidente si era verificato alcuni giorni prima del decesso, mentre il 48enne si trovava nel proprio appezzamento di terreno. Per cause che non sono state precisate, il trattore lo aveva travolto, provocandogli ferite tanto gravi da rendere necessario il trasferimento e il ricovero presso la struttura ospedaliera beneventana.Da quel momento le sue condizioni avevano destato forte preoccupazione. Nonostante le cure ricevute, il quadro clinico non è migliorato e l'uomo è deceduto in ospedale.L'appello per la donazione di plasmaNelle ore precedenti alla morte era stato diffuso anche un appello per trovare persone disponibili a donare plasma in favore del ferito. Un'iniziativa nata nella speranza di poterlo aiutare durante il ricovero, mentre la comunità seguiva con apprensione l'evolversi della situazione.La scomparsa di Brunoro Varrecchia chiude così una vicenda segnata dall'attesa e dalla speranza di un recupero che, purtroppo, non è arrivato.