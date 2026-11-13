L'INCIDENTE Schianto in autostrada nel Nolano: a bordo il sindaco, auto distrutta

La scena e le condizioni dell’automobile restituiscono la portata dello schianto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi

Attimi di grande paura per il sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Il sinistro si è verificato nei pressi di Tufino, lungo la carreggiata in direzione Avellino.Nonostante la violenza dell’impatto e i gravi danni riportati dalla vettura, il primo cittadino è riuscito a uscire dall’incidente senza conseguenze fisiche. La Mercedes sulla quale viaggiava, invece, è andata praticamente distrutta.L’auto contro le protezioni lateraliSecondo le prime informazioni, il veicolo condotto da Ferrante avrebbe terminato la propria corsa contro le barriere di sicurezza dell’autostrada. Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente: si sarebbe trattato, dunque, di un impatto autonomo.La scena e le condizioni dell’automobile restituiscono la portata dello schianto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Per il sindaco, fortunatamente, soltanto un forte spavento.Accertamenti della Polizia stradaleSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato la Mercedes a urtare le protezioni lungo il tratto autostradale.Gli accertamenti dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto sulla A16 in direzione di Avellino.