L'INTERVENTO Trasporto di provola e fior di latte nel camion frigo spento

La situazione ha fatto scattare gli accertamenti sulla sicurezza degli alimenti trasportati

Un carico di latticini viaggiava su un furgone senza che fosse garantita la temperatura necessaria alla loro conservazione. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Battipaglia. All'interno del veicolo sono state trovate 39 confezioni di fiordilatte e provola, custodite in un vano frigorifero che risultava spento.La situazione ha fatto scattare gli accertamenti sulla sicurezza degli alimenti trasportati. Oltre all'interruzione della catena del freddo, infatti, è emersa un'ulteriore irregolarità: il conducente non disponeva dei documenti di trasporto e delle certificazioni necessarie a ricostruire la provenienza della merce e a garantirne la tracciabilità.Il controllo sulla Statale 18L'intervento è partito da una verifica ordinaria dell'autocarro. Durante l'ispezione, gli agenti hanno constatato che il sistema di refrigerazione non era in funzione e hanno individuato i prodotti caseari all'interno del vano destinato alla conservazione.Per alimenti come fiordilatte e provola il mantenimento delle corrette condizioni di temperatura è fondamentale. Un trasporto senza refrigerazione può compromettere le caratteristiche dei prodotti e comportare rischi per chi li consuma, soprattutto quando non è possibile ricostruire da quanto tempo siano rimasti fuori dalle condizioni previste.Nessuna documentazione sulla provenienza dei latticiniLe verifiche hanno evidenziato che le 39 confezioni erano sprovviste dei documenti necessari per risalire alla filiera di produzione e commercializzazione. Non è stato quindi possibile stabilire con certezza da dove arrivassero i latticini né ricostruire il percorso seguito prima del trasporto.La mancanza di tracciabilità, associata al frigorifero spento, ha determinato il sequestro dell'intero quantitativo. La merce è stata affidata agli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno, incaricati degli ulteriori controlli per verificare l'origine degli alimenti e le eventuali criticità sotto il profilo igienico-sanitario.Sanzioni anche per il mancato uso della cinturaNel corso dell'accertamento è stata riscontrata anche una violazione del Codice della strada: il conducente viaggiava senza indossare la cintura di sicurezza. Per questa infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa, accompagnata dalla decurtazione di cinque punti dalla patente.La Polizia stradale di Salerno ha ribadito che i controlli sui mezzi adibiti al trasporto di alimenti proseguiranno lungo la rete viaria, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla conservazione e sulla tracciabilità dei prodotti e tutelare la salute dei consumatori.