LA SCOPERTA Trasportava 500 ordigni artigianali tra il materiale infiammabile

Durante i controlli, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza hanno individuato il materiale esplosivo all’interno di un veicolo

Circa 500 ordigni esplosivi rudimentali, realizzati artigianalmente e caratterizzati da un elevato potenziale esplosivo, trasportati insieme a oli combusti altamente infiammabili. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Salerno nel corso di un’attività di controllo del territorio che ha portato all’arresto di un uomo.L’intervento risale al 20 novembre. L’indagato è stato arrestato per le ipotesi di reato di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione, come comunicato dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle.Sequestrati 20 chilogrammi di esplosivo nettoDurante i controlli, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza hanno individuato il materiale esplosivo all’interno di un veicolo. Gli ordigni, circa 500 in totale, avevano un peso complessivo superiore a 20 chilogrammi di esplosivo netto.Il carico comprendeva anche oli combusti altamente infiammabili. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, il trasporto avveniva senza la documentazione fiscale e senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza in grado di attestare la provenienza e la tracciabilità dei prodotti.Una situazione che, per la natura e la quantità del materiale trasportato e per la presenza delle sostanze infiammabili, è stata ritenuta fonte di grave pericolo per la pubblica incolumità.Arresto convalidato: disposto l’obbligo di dimoraTutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’arresto dell’uomo è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.Le contestazioni riguardano, allo stato, le ipotesi di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione. La posizione dell’indagato resta quindi al vaglio dell’autorità giudiziaria.