L'INCIDENTE Tommaso muore a 26 anni nell'auto ribaltata

La vettura è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa fuori strada

Un'intera comunità piange la scomparsa di Tommaso Migliozzi, morto a soli 26 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 7 novembre nella zona Asi di Paolisi, in provincia di Benevento. Il giovane, originario di Airola e residente a San Martino Valle Caudina, nel territorio avellinese, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della Fiat Punto sulla quale viaggiava. La vettura è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa fuori strada.Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato violentissimo e Tommaso sarebbe morto sul colpo, prima ancora che i soccorritori potessero tentare di salvarlo. Una notizia che si è rapidamente diffusa tra Airola e San Martino Valle Caudina, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di incontrarlo.La dinamica dell'incidente: auto contro gli alberi, inutili i soccorsiLa tragedia si è consumata lungo la strada statale Appia, nel territorio di Paolisi, nei pressi del ristorante KM 237. Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne era uscito di casa per raggiungere alcuni amici e stava procedendo in direzione di Sant'Agata de' Goti quando, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura.La Fiat Punto avrebbe abbandonato la sede stradale, andando a impattare anche contro alcuni alberi presenti lungo il percorso. La macchina ha riportato danni ingenti e si è ribaltata, trasformandosi in una trappola per il giovane conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.L'allarme ha fatto scattare immediatamente l'intervento dei mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le condizioni del ragazzo erano ormai disperate. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Particolarmente complesse anche le operazioni di recupero della salma. Per liberare il corpo dalle lamiere contorte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature da taglio, tra cui i flex, per raggiungere il giovane rimasto intrappolato nell'abitacolo.Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e a individuare le cause che hanno provocato la perdita di controllo della vettura.Il dolore della famiglia: Tommaso aveva già conosciuto tante sofferenzeLa morte di Tommaso lascia un vuoto ancora più doloroso per la sua storia personale. Il ragazzo lascia una sorella, dopo aver perso in passato sia i nonni che si erano presi cura di lui durante l'infanzia, sia la madre. Una vita segnata da lutti e difficoltà, che secondo chi lo conosceva non gli avevano però tolto la capacità di sorridere e di mantenere un rapporto affettuoso con le persone che gli stavano accanto.In queste ore i social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi. In tanti lo descrivono come un ragazzo gentile, educato, generoso e sempre disponibile con gli altri.Particolarmente toccante il ricordo affidato ai social dall'avvocato Vittorio Fucci, che ha voluto dedicargli parole cariche di affetto, ripercorrendo le sofferenze affrontate dal giovane nel corso della sua breve esistenza.Tommaso, ha ricordato Fucci, aveva attraversato tragedie familiari già durante l'infanzia, prima con la perdita dei nonni e successivamente con quella della madre, lasciando lui e la sorella ad affrontare un dolore enorme. Nonostante tutto, aveva continuato a conservare il sorriso e un affetto sincero verso le persone incontrate lungo il proprio cammino.Un messaggio che restituisce il ritratto di un giovane che, pur avendo conosciuto molto presto le difficoltà della vita, era riuscito a mantenere la propria sensibilità e la voglia di stare vicino agli altri.Lutto cittadino a San Martino Valle Caudina, la sagra prosegue tra le polemicheLa notizia della morte di Tommaso ha raggiunto anche San Martino Valle Caudina, dove il giovane risiedeva. L'amministrazione comunale ha diffuso una nota congiunta per esprimere la propria vicinanza alla famiglia e manifestare il cordoglio dell'intera comunità.Il Comune ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno i funerali, in segno di partecipazione al dolore dei familiari e di rispetto per la memoria del ragazzo.Una decisione accompagnata però da un'altra scelta che ha alimentato un acceso dibattito tra i cittadini: la Festa di San Martino e la tradizionale Sagra del Cicatiello, già avviate e in corso, non sono state sospese. Gli appuntamenti sono proseguiti, come comunicato dall'amministrazione, nel rispetto del dolore per la scomparsa del giovane.La scelta non ha trovato tutti d'accordo. Diversi cittadini hanno manifestato sui social il proprio disappunto, ritenendo che la gravità della tragedia avrebbe richiesto la sospensione delle manifestazioni. Altri aspetti della vicenda hanno invece riportato al centro il difficile equilibrio tra il rispetto del lutto e la gestione di eventi pubblici già iniziati.Al di là delle polemiche, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto. Tommaso Migliozzi aveva soltanto 26 anni e alle sue spalle una storia familiare già segnata da perdite profonde. Ora Airola e San Martino Valle Caudina si stringono attorno alla sorella e ai familiari, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del tragico incidente.