L'INCIDENTE Tir investe due ciclisti, uno è morto

Tra i possibili fattori che potrebbero aver contribuito all'accaduto vengono considerate anche le condizioni meteorologiche

Tragedia sulla strada statale 18 a Battipaglia, nei pressi del McDonald's, dove due ciclisti sono stati travolti da un autoarticolato. Il bilancio è drammatico: un uomo di circa 40 anni è morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito.L'incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini stavano percorrendo la SS18 sul margine destro della carreggiata quando sarebbero stati investiti dal mezzo pesante. Il violento impatto li avrebbe sbalzati dalle biciclette, facendoli cadere sull'asfalto.L'intervento dei soccorritoriImmediato l'intervento dei sanitari del 118, inviati dall'Asl di Salerno. Le équipe hanno prestato le prime cure ai due ciclisti e tentato di rianimare quello in condizioni più critiche, disponendone il trasferimento in ospedale in codice rosso.L'uomo, però, è deceduto durante il trasporto. Il secondo ferito è stato ricoverato in gravi condizioni.In corso gli accertamenti sull'identità e sulla dinamicaI due ciclisti sarebbero originari del Bangladesh e, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere stati lavoratori diretti al posto di lavoro. Sono tuttavia in corso gli accertamenti per identificarli ufficialmente e ricostruire con precisione le circostanze dell'incidente.Sulla dinamica indagano i carabinieri. Tra i possibili fattori che potrebbero aver contribuito all'accaduto vengono considerate anche le condizioni meteorologiche, con la pioggia e la scarsa visibilità.Traffico in tilt sulla SS18L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La presenza dei soccorritori e le operazioni legate all'intervento hanno provocato lunghe code lungo la strada statale 18, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti.Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità.