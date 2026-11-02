TORRE Sparano al volto di un 17enne per rapinargli gli occhiali

Uno degli aggressori avrebbe esploso un colpo con una pistola ad aria compressa, raggiungendo il 17enne al labbro

Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di giovani arrivati a bordo di un'auto. Dopo averlo ferito al labbro e alla nuca, gli aggressori gli avrebbero portato via un paio di occhiali. Il minorenne è stato dimesso dall'ospedale con 15 giorni di prognosi.Un colpo al volto con una pistola ad aria compressa, seguito da una violenta botta alla nuca con il calcio della stessa arma. È quanto sarebbe accaduto nella notte a Torre del Greco, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto vittima di una rapina.I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti intorno alla mezzanotte in via Duca Lecco De Guevara, dopo la segnalazione di un'aggressione a scopo di rapina.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il minorenne, residente in zona, sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani arrivati a bordo di un'automobile. Il gruppo avrebbe agito con l'intenzione di sottrargli alcuni effetti personali.L'aggressione e la fugaUno degli aggressori avrebbe esploso un colpo con una pistola ad aria compressa, raggiungendo il 17enne al labbro. Subito dopo, lo stesso giovane lo avrebbe colpito alla nuca utilizzando il calcio dell'arma.Il gruppo si sarebbe quindi allontanato rapidamente, riuscendo a portare via un paio di occhiali appartenenti alla vittima.Il ragazzo dimesso con 15 giorni di prognosiIl 17enne è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove ha ricevuto le cure necessarie.Dopo gli accertamenti e le medicazioni, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.Indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e identificare i giovani coinvolti nella rapina.Gli investigatori stanno verificando gli elementi raccolti e le testimonianze utili a risalire ai responsabili. Le indagini proseguono.