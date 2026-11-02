L'INCENDIO Casa in fiamme, evacuata la palazzina

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati nella zona con più squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area

Paura nella mattinata di domenica 1 novembre ai Ponti Rossi, a Napoli, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato al livello della strada. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti né persone intossicate.Il rogo è scoppiato nelle prime ore della mattinata e, in pochi minuti, dalle fiamme si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati nella zona con più squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero state persone coinvolte. Le fiamme sono state circoscritte dai pompieri, mentre resta da chiarire se il fuoco abbia provocato danni anche all’interno dell’appartamento.Area interdetta e rallentamenti alla circolazionePer consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza dei residenti, le forze dell’ordine hanno interdetto l’area interessata dall’incendio.La situazione ha provocato rallentamenti alla circolazione stradale, in una giornata già particolarmente complessa per la viabilità cittadina. In occasione della commemorazione dei defunti, infatti, numerose persone si sono recate al Cimitero di Poggioreale, determinando un aumento del traffico in diverse zone di Napoli.L'allarme del consigliere della III MunicipalitàA segnalare l’incendio in mattinata è stato anche Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena, che ha diffuso un messaggio per informare i residenti e invitare alla prudenza.Nel suo avviso ha raccomandato di evitare la zona per non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso, chiudere le finestre delle abitazioni vicine per impedire al fumo di entrare e prestare particolare attenzione alla viabilità.Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite per completare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’area. Restano da accertare le cause dell’incendio e l’eventuale entità dei danni all’abitazione.