L'AGGRESSIONE Tifoso colpito alla testa: sta per lasciare la rianimazione

Ad annunciare la possibile svolta è stato il padre, Massimo Spedaliere, che ha parlato dall’esterno della struttura ospedaliera

Arrivano segnali di speranza per Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici rimasto gravemente ferito durante una rissa con alcuni ultrà della Puteolana. A un mese da quella drammatica domenica, il giovane potrebbe finalmente lasciare il reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per essere trasferito in un altro reparto.Ad annunciare la possibile svolta è stato il padre, Massimo Spedaliere, che ha parlato dall’esterno della struttura ospedaliera, condividendo un aggiornamento sulle condizioni del figlio e ringraziando tutte le persone che in queste settimane hanno manifestato vicinanza alla famiglia.Il possibile trasferimento in Neurochirurgia«Siamo al trentesimo giorno in rianimazione per Mario e molto probabilmente questo sarà l'ultimo perché a giorni passerà in reparto», ha dichiarato il padre.Il trasferimento previsto sarebbe in Neurochirurgia. Un passaggio che rappresenterebbe un importante progresso nel percorso di cura del 34enne, dopo settimane segnate dalla gravità delle sue condizioni.«È un passo importante che nessuno credeva potesse succedere, viste le sue gravi condizioni che comunque restano ancora serie», ha aggiunto Massimo Spedaliere. Le parole del padre restituiscono quindi un cauto ottimismo, senza nascondere che il quadro clinico del giovane resta delicato.Il ringraziamento a chi è stato vicino alla famigliaNel suo intervento, il padre ha voluto rivolgere un pensiero anche alle tante persone che, dal giorno del ricovero, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno a Mario e ai suoi familiari.Messaggi, preghiere e gesti di solidarietà hanno accompagnato la famiglia durante il lungo periodo trascorso in ospedale. «Grazie alle vostre preghiere e alla vostra vicinanza Mario ce la farà», ha concluso Massimo Spedaliere.Dopo trenta giorni in rianimazione, la prospettiva del trasferimento in reparto rappresenta dunque una notizia incoraggiante per il giovane tifoso del Portici e per quanti stanno seguendo con apprensione la sua vicenda.