IL SISMA Terremoto di magnitudo 3.5 al Sud

Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, che hanno avvertito il movimento del terreno in varie aree

La terra torna a tremare in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 17:58 nella provincia di Catanzaro, generando apprensione tra i residenti di diversi centri del territorio. Il movimento tellurico è stato localizzato con epicentro a circa tre chilometri a sud-est di Serrastretta, nell'entroterra catanzarese.Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri. Una profondità relativamente contenuta che potrebbe aver contribuito a rendere la scossa chiaramente percepibile anche a diversi chilometri di distanza dalla zona dell'epicentro.Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, che hanno avvertito il movimento del terreno in varie aree della provincia di Catanzaro. Il terremoto sarebbe stato percepito anche in centri più distanti, tra cui Lamezia Terme, con segnalazioni provenienti inoltre dall'area di Cosenza.L'evento sismico riporta l'attenzione sull'attività tellurica che sta interessando la regione negli ultimi giorni. Proprio nel Cosentino, infatti, era stata registrata recentemente un'altra scossa, questa volta di magnitudo 3.6. Due episodi ravvicinati che hanno alimentato la preoccupazione tra la popolazione, in un territorio storicamente interessato da fenomeni sismici.Dopo la registrazione del terremoto sono state avviate le consuete verifiche per accertare eventuali conseguenze sul territorio e sugli edifici. Al momento, stando alle prime informazioni disponibili, non sarebbero stati segnalati danni a persone o strutture.La situazione resta comunque sotto osservazione, mentre i dati ufficiali dell'INGV rappresentano il riferimento per la localizzazione e la classificazione dell'evento. Ulteriori aggiornamenti potranno arrivare nelle prossime ore, con il completamento delle verifiche tecniche nelle zone maggiormente interessate dalla scossa.