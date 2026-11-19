L'INCHIESTA Terremoto appalti, si è dimesso il sindaco di Volla

alla guida di una coalizione di centrosinistra è indagato per corruzione propria

Giuliano Di Costanzo lascia la guida del Comune di Volla. Il sindaco del centro dell’area metropolitana di Napoli, che conta circa 25mila abitanti, ha rassegnato le dimissioni dopo essere finito nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti episodi di corruzione e irregolarità negli appalti. L’indagine coinvolge anche il presidente di Soresa Tommaso Casillo e il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud, Peppe Russo.Di Costanzo, eletto al ballottaggio nel giugno 2025 alla guida di una coalizione di centrosinistra, è indagato per corruzione propria. Il Partito Democratico aveva già disposto la sua sospensione. Con lui risultano coinvolti nell’indagine gli imprenditori Marco e Mario Langella.L’ipotesi della Procura: pagamenti favoriti alla società dei rifiutiSecondo la ricostruzione accusatoria, tra febbraio e settembre 2024 Di Costanzo avrebbe esercitato pressioni sul responsabile del settore finanziario del Comune affinché venissero saldate con precedenza le fatture della Langella Mario Srl, società che si occupa del servizio di igiene urbana.L’azienda avrebbe così ottenuto pagamenti prima degli altri fornitori di un ente che si trovava in stato di dissesto finanziario.In cambio, secondo l’ipotesi investigativa, il sindaco avrebbe ricevuto somme di denaro e ottenuto l’assunzione di persone da lui indicate. Gli importi che sarebbero stati consegnati non sono stati quantificati. Gli investigatori avrebbero individuato riferimenti a possibili pagamenti in alcune conversazioni: il 29 maggio 2024 sarebbe stata utilizzata l’espressione «pacchetto di caramelle», due giorni dopo un mandato di pagamento. Un'ulteriore consegna viene ipotizzata il 24 settembre, il giorno successivo a un altro pagamento.Il gip: indizi gravi, esclusa l’aggravante mafiosaIl giudice per le indagini preliminari Emilio Minio ha ritenuto gravi gli indizi a carico del sindaco e dei due imprenditori. Nel provvedimento viene richiamata l’ipotesi di un «illecito mercimonio della cosa pubblica», mentre è stata esclusa l’aggravante mafiosa.Per quanto riguarda la posizione di Di Costanzo, il gip si è riservato di decidere sulla misura cautelare dopo l’interrogatorio preventivo, previsto per domani.Le dimissioni non diventano immediatamente definitive: secondo la procedura prevista, saranno efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.Il messaggio del sindaco: «Fiducia nella magistratura»A comunicare pubblicamente la decisione è stato lo stesso Di Costanzo, attraverso un post sui social network, nel quale ha spiegato le ragioni del passo indietro.«Alla luce delle recenti vicende giudiziarie che mi vedono coinvolto, ritengo sia mio preciso dovere compiere un passo indietro. Ribadisco la mia piena e totale fiducia nell’operato della magistratura, davanti alla quale avrò modo di chiarire la mia posizione», ha scritto.Nel messaggio ha poi aggiunto: «Lascio questo ruolo con la coscienza serena di aver agito nell’esclusivo interesse della nostra città, augurando a chi verrà dopo di me buon lavoro per il futuro, la crescita e il bene comune della nostra comunità».L’inchiesta prosegue per accertare le responsabilità delle persone coinvolte. Le contestazioni formulate dalla Procura restano ipotesi accusatorie e dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.