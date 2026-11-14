L'INCIDENTE Terribile schianto in galleria: 4 morti e 4 feriti

La dinamica esatta è ancora da ricostruire, ma tra gli elementi segnalati c’è la presenza di una curva subito dopo il tunnel.

Gravissimo incidente stradale sulla Statale 107, nel Cosentino, dove quattro persone hanno perso la vita in seguito a una collisione tra due automobili. Lo scontro si è verificato nel territorio comunale di San Fili, all’interno di una galleria o nelle immediate vicinanze della sua uscita, secondo le prime informazioni disponibili.L’impatto sarebbe stato frontale e particolarmente violento. La dinamica esatta è ancora da ricostruire, ma tra gli elementi segnalati c’è la presenza di una curva subito dopo il tunnel. Al momento dell’incidente, inoltre, sulla zona erano in corso precipitazioni, una circostanza che potrebbe aver reso più difficili le condizioni di guida, senza che sia ancora possibile stabilire un collegamento con lo schianto.Quattro persone coinvolte e soccorsi in ospedaleIl bilancio comunicato nelle prime fasi dell’intervento parla di quattro vittime e di più persone ferite. Le informazioni iniziali indicano complessivamente quattro feriti: uno di loro sarebbe in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale Annunziata di Cosenza.Gli altri feriti sono stati indirizzati verso diversi presidi sanitari della zona per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un intervento articolato, mentre proseguivano gli accertamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.La dinamica ancora da chiarireL’incidente è avvenuto lungo un tratto della Statale 107 caratterizzato dalla presenza di una galleria e da una curva in prossimità dell’uscita. Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente.Restano da accertare le cause che hanno portato i veicoli a impattare e l’esatta posizione dello scontro rispetto al tunnel. Le condizioni meteorologiche, con la pioggia segnalata nell’area, rappresentano un ulteriore elemento da valutare nel quadro degli accertamenti.La tragedia ha provocato un bilancio pesantissimo. Saranno le verifiche delle autorità intervenute a consentire di ricostruire con precisione quanto accaduto e di chiarire le responsabilità dell’incidente.