CAMORRA Il boss Esposito si pente, il figlio lo ripudia

Il contenuto delle pubblicazioni ruota intorno a parole come onore, rispetto e valori familiari

La notizia del possibile pentimento di Massimiliano Esposito, conosciuto negli ambienti criminali come «lo Scognato» e indicato come figura di vertice del clan di Bagnoli, ha provocato una reazione immediata sui social. Su TikTok sono apparsi messaggi pubblicati da persone vicine al boss, con dichiarazioni che segnano una netta separazione dalla sua scelta di collaborare con la magistratura. Il primo intervento è stato quello del figlio Cristian, detenuto da diversi anni; successivamente la stessa immagine è stata rilanciata dalla sorella. A seguire è comparso anche il messaggio di un altro familiare, indirizzato alla moglie Maria Matilde Nappi.Il contenuto delle pubblicazioni ruota intorno a parole come onore, rispetto e valori familiari. Una retorica che, nel mondo della criminalità organizzata, viene spesso utilizzata per rappresentare la collaborazione con la giustizia come una rottura dei legami e una violazione di un presunto codice interno. In questo caso, i familiari sembrano voler rendere pubblica la propria distanza dalla decisione attribuita al capoclan.I messaggi del figlio e della figliaIl primo testo è stato diffuso attraverso un profilo TikTok gestito dalla moglie di Cristian Esposito. Il figlio maggiore ha dichiarato di non riconoscere più Massimiliano nel ruolo di padre, prendendo le distanze dalla scelta che gli viene attribuita. Nel messaggio rivendica di avere mantenuto la propria condotta e di non avere abbandonato i principi ai quali sostiene di essersi sempre ispirato.La stessa dichiarazione, presentata come una presa di posizione pubblica, è stata poi condivisa anche sul profilo della figlia. Il messaggio non si limita dunque a una comunicazione privata, ma assume la forma di una presa di distanza resa visibile alla platea degli utenti della piattaforma.Nel pomeriggio del 13 novembre è arrivato un ulteriore intervento, pubblicato da un familiare della moglie. Rivolgendosi a Maria Matilde Nappi, il parente ha scritto: «Lui ha scelto un'altra strada, voi avete scelto l'onore». Nello stesso messaggio i figli vengono indicati come testimonianza dell'educazione ricevuta: «I tuoi figli sono la prova della tua onestà, cresciuti con amore, rispetto e verità».La storia giudiziaria dello ScognatoMassimiliano Esposito ha 55 anni e ha trascorso circa metà della propria vita in carcere. L'ultimo arresto risale all'ottobre 2024, quando venne rintracciato dopo un periodo di latitanza durato circa un mese. Era riuscito a sottrarsi al blitz che aveva portato all'arresto della moglie, del figlio più giovane e del genero.La detenzione è stata successivamente accompagnata da nuovi procedimenti e da ulteriori condanne. Nel 2025 è arrivata una pena di primo grado a 14 anni, mentre nel 2026 gli sono stati inflitti altri quattro anni. A ottobre, durante un'udienza, Esposito avrebbe inoltre ammesso di essere stato il mandante dell'omicidio di Antonio Ivone, ucciso nel 2000 nel rione Traiano.La decisione di intraprendere un percorso di collaborazione con gli inquirenti arriva dunque dopo una lunga permanenza in carcere e in una fase segnata da una situazione giudiziaria particolarmente pesante. Tra le possibili ragioni vengono considerate anche le condizioni di salute dell'uomo: nei mesi scorsi la famiglia aveva lanciato un appello sostenendo che non fosse nelle condizioni di rimanere detenuto. Non è però possibile stabilire, sulla base degli elementi disponibili, quali fattori abbiano effettivamente determinato la scelta.La moglie indicata come riferimento del clan durante la detenzioneNel corso degli anni in cui Esposito è rimasto lontano dal territorio, i profili social riconducibili all'ambiente del clan hanno continuato a pubblicare contenuti con una certa regolarità. Non è chiaro chi gestisse concretamente gli account, ma i messaggi diffusi richiamavano frequentemente la figura dello Scognato e utilizzavano espressioni legate al ritorno, all'omertà e alla capacità di affrontare la detenzione senza collaborare con gli investigatori.In questo contesto, Maria Matilde Nappi viene indicata dalla Direzione distrettuale antimafia come la persona che avrebbe assunto un ruolo di reggenza del gruppo durante l'assenza del marito. Le recenti dichiarazioni pubbliche dei familiari sembrano ora voler distinguere la posizione della donna e dei figli da quella attribuita a Esposito.Insulti e ironie dopo la notizia della collaborazioneLa diffusione dell'indiscrezione sul possibile pentimento ha modificato anche il tono delle reazioni online. Gli stessi profili che in passato avevano ospitato messaggi di sostegno al boss sono diventati oggetto di commenti ostili, prese in giro e attacchi rivolti sia a lui sia alla sua famiglia.Una parte degli utenti ha deriso la decisione di collaborare con la giustizia, mentre altri hanno espresso apprezzamento per la posizione assunta dalla moglie e dai figli, descritti nei commenti come coloro che avrebbero mantenuto i valori rivendicati negli anni precedenti.La vicenda mostra così anche il peso della comunicazione sui social negli ambienti legati alla criminalità organizzata: piattaforme utilizzate per costruire consenso, ribadire appartenenze e diffondere messaggi identitari, ma che possono trasformarsi rapidamente in uno spazio di conflitto quando emergono scelte capaci di mettere in discussione gli equilibri interni.