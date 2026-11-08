METEO Temporali e freddo, sarà una settimana difficile

La situazione atmosferica dei prossimi giorni sarà condizionata dalla presenza di un vasto anticiclone sull’Europa orientale

L’Italia si prepara a una nuova fase di instabilità atmosferica. Dopo un fine settimana caratterizzato da precipitazioni limitate o del tutto assenti in molte zone, a partire da lunedì 9 novembre le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare per l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche e di correnti umide provenienti dal Mediterraneo. Il peggioramento coinvolgerà progressivamente diverse regioni, con fenomeni più intensi al Nord e lungo i versanti maggiormente esposti alle correnti meridionali.A determinare il cambiamento sarà l’arrivo di un fronte caldo, accompagnato da Libeccio e Scirocco. L’aria che raggiungerà la Penisola sarà particolarmente umida e relativamente mite: non è infatti atteso un significativo calo delle temperature, nonostante il quadro meteorologico tipicamente autunnale. La fase più intensa del peggioramento, secondo le previsioni riportate, potrebbe manifestarsi da giovedì pomeriggio e in serata.Il fine settimana sarà ancora relativamente stabileLa situazione atmosferica dei prossimi giorni sarà condizionata dalla presenza di un vasto anticiclone sull’Europa orientale, destinato a favorire un temporaneo aumento della pressione durante il weekend. Questo, tuttavia, non significherà necessariamente il ritorno di condizioni pienamente soleggiate.Come spiegato da Luca Lombroso, meteorologo di Meteored Italia, le correnti marittime di origine subtropicale continueranno infatti a trasportare umidità verso il Mediterraneo, mantenendo l’atmosfera mite ma spesso nuvolosa.Sul vicino Atlantico è presente una vasta area depressionaria in movimento verso la Penisola Iberica. Il suo centro di bassa pressione, particolarmente profondo, dovrebbe rimanere sull’oceano, ma le correnti da sudovest associate al sistema si avvicineranno all’Italia, accompagnate da estese strutture perturbate.A contribuire all’alimentazione del maltempo sarà quello che viene definito un fiume atmosferico: una corrente capace di trasportare grandi quantità di vapore acqueo anche da aree molto lontane, in questo caso fino al bacino del Mediterraneo.Lunedì 9 e martedì 10 novembre: le piogge raggiungono il Nord e il CentroIl primo cambiamento significativo è previsto tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, quando le nubi torneranno a estendersi su gran parte del territorio nazionale.Al Nord le prime precipitazioni potranno presentarsi sotto forma di pioviggini, ma nella giornata di martedì il quadro dovrebbe peggiorare, con piogge più diffuse sulla pianura padana e lungo l'Appennino. I fenomeni interesseranno anche le regioni centrali e potranno assumere localmente carattere di rovescio.Diversa la situazione al Mezzogiorno, dove le precipitazioni saranno inizialmente più contenute e circoscritte. Le aree maggiormente interessate dovrebbero essere la Campania e la parte settentrionale della Puglia. Sono invece attese schiarite sulla Sardegna, sulla Sicilia e lungo diversi tratti della costa adriatica.Le temperature seguiranno un andamento differente tra le varie aree del Paese. Al Nord i valori resteranno sostanzialmente stabili, con massime attorno ai 12 gradi. Al Centro-Sud, invece, l'afflusso di aria più calda contribuirà a mantenere un clima decisamente mite: a Roma si potranno raggiungere i 18-20 gradi, mentre sulle isole maggiori le massime potrebbero arrivare fino a 25 gradi.Mercoledì 11 novembre, San Martino: nuvole e piogge sui versanti espostiPer mercoledì 11 novembre, giorno di San Martino, le previsioni indicano una giornata prevalentemente grigia e umida in diverse zone della Penisola. Le precipitazioni interesseranno soprattutto i versanti dell'Appennino esposti alle correnti da sudovest e le Alpi occidentali.Sui rilievi alpini occidentali, con il peggioramento, sono previste nevicate alle quote più elevate, mentre sulle Alpi centro-orientali potranno aprirsi spazi di sereno e verificarsi alcune schiarite.La Sardegna sarà interessata da venti sostenuti di Scirocco e Libeccio, mentre su Toscana e Lazio le piogge dovrebbero risultare più limitate. Sul resto del Centro prevarrà invece una maggiore copertura nuvolosa.Al Sud il tempo si presenterà relativamente più favorevole, con aperture e temperature ancora miti. La fase di instabilità, tuttavia, non sarà conclusa: l'evoluzione delle perturbazioni atlantiche continuerà a essere determinante per il quadro meteorologico dei giorni successivi, con un possibile ulteriore aumento delle precipitazioni soprattutto dalla seconda parte di giovedì.