AMBIENTE Task force nel campo: rimosse auto e trovate montagne di rifiuti

due donne, entrambe già conosciute dalle forze dell'ordine e rintracciate durante le verifiche

Un intervento coordinato dall'alto e da terra, con unità specializzate, cani addestrati ed elicotteri a supporto delle pattuglie. È iniziato alle prime ore del mattino il servizio straordinario di controllo nel campo di Poggioreale, a Napoli, nell'ambito dell'operazione «Terra dei Fuochi», disposta dal Comando provinciale dei Carabinieri con modalità «alto impatto».L'attività ha portato a due arresti, numerose verifiche sulle persone e sui veicoli, oltre al ritrovamento di rifiuti abbandonati, materiale ritenuto di provenienza furtiva e una struttura edilizia realizzata senza autorizzazioni.Due donne trasferite nel carcere di AvellinoIl risultato più significativo sul piano giudiziario riguarda due donne di nazionalità rumena, entrambe già conosciute dalle forze dell'ordine e rintracciate durante le verifiche.La prima, di 59 anni, era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma. Dovrà scontare una condanna definitiva a tre anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione.La seconda, di 41 anni, aveva invece una pena residua di 10 mesi e 7 giorni da espiare per i reati di rapina e lesioni personali. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento dall'Ufficio esecuzioni penali di Benevento.Una volta accertate le rispettive posizioni attraverso le banche dati, i militari hanno eseguito i provvedimenti e accompagnato entrambe nella casa circondariale Antimo Graziano Bellizzi di Avellino, dove sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.Rifiuti abbandonati e un deposito di prodotti sospettiParticolare attenzione è stata dedicata alle condizioni ambientali dell'insediamento. Nel corso dell'ispezione sono stati individuati circa 100 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati. La presenza del materiale è stata segnalata al Comune di Napoli e ad Asia, affinché vengano avviate le procedure per la rimozione.Un altro ritrovamento è avvenuto all'interno di un modulo abitativo inutilizzato. Qui i Carabinieri hanno scoperto una sorta di deposito con numerosi accessori elettronici: lampade, cuffie, auricolari e caricabatterie di produzione cinese, ancora confezionati.Gli oggetti sono stati ritenuti di possibile provenienza furtiva e sottoposti a sequestro.Scoperta una costruzione abusiva di 200 metri quadratiNel corso delle verifiche è emersa anche la presenza di un manufatto di notevoli dimensioni, realizzato con muratura e lamiere e utilizzato come spazio comune dagli abitanti del campo.La struttura occupa una superficie di circa 200 metri quadrati ed è stata costruita senza autorizzazioni in prossimità di un pilone autostradale. Secondo quanto ricostruito durante l'intervento, l'opera sarebbe stata realizzata dopo il precedente controllo effettuato il 25 marzo.La situazione sarà ora sottoposta all'attenzione dell'ufficio tecnico del Comune di Napoli, chiamato a valutare gli aspetti di competenza relativi alla costruzione.Il bilancio dei controlli: 110 persone identificateL'operazione ha coinvolto un ampio dispositivo interforze e reparti dell'Arma con competenze differenti. In campo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, il Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, il Gruppo Carabinieri Forestale, il Nucleo operativo ecologico, il 10° Reggimento «Campania», lo Squadrone Eliportato «Cacciatori Puglia», il Nucleo Cinofili di Sarno e il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, con il supporto della Polizia Locale di Napoli.Nel corso del servizio sono state identificate 110 persone, 53 delle quali con precedenti penali, mentre i veicoli sottoposti a controllo sono stati 34.Venti mezzi sono stati rimossi: dieci perché abbandonati da tempo e altri dieci perché privi di copertura assicurativa. Per questi ultimi è scattato il sequestro.Tra le persone controllate figura anche un cittadino rumeno di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, sanzionato con una multa di 300 euro perché il suo cane meticcio era privo di microchip e non risultava registrato all'anagrafe canina.Un intervento che ha concentrato in poche ore verifiche giudiziarie, controlli sulla circolazione, accertamenti ambientali e contrasto agli abusi edilizi, con l'obiettivo di monitorare le criticità presenti nell'area di Poggioreale.