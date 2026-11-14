IL CASO Sul tram del mare mai uscito dal deposito ci sono già i graffiti

La società ha avviato un'indagine interna per capire come gli autori del raid siano riusciti a entrare in un'area riservata

Non ha ancora iniziato a trasportare passeggeri, ma è già finito nel mirino dei vandali. Uno dei nuovi tram acquistati dal Comune di Napoli dalla società turca Bozankaya è stato imbrattato con graffiti mentre si trovava nel deposito Anm di via Nazionale delle Puglie, nella zona orientale della città, al confine con Casoria. Il mezzo, riconoscibile per la carrozzeria azzurra e gli interni con sedili bianchi, blu e gialli, è stato preso di mira durante la sosta all'interno dell'area aziendale.L'episodio ha spinto l'azienda di trasporto pubblico ad avviare verifiche per ricostruire le modalità dell'intrusione e individuare i responsabili. La vicenda è stata inoltre segnalata alle forze dell'ordine.L'intrusione nell'area del depositoIl convoglio non si trovava all'interno del capannone, ma su alcuni binari provvisori predisposti all'esterno della struttura. Una sistemazione temporanea, in attesa che vengano completati gli interventi necessari e realizzati i binari interni previsti dal progetto di riorganizzazione dell'impianto.L'area di via Nazionale delle Puglie è infatti interessata da lavori promossi dal Comune e da Anm per trasformare il deposito, attualmente destinato agli autobus, in una struttura utilizzabile anche per il ricovero dei tram. Il principale impianto storico della rete tranviaria si trova a San Giovanni a Teduccio: l'obiettivo è affiancargli una seconda sede, così da disporre di maggiori spazi per la flotta e di una struttura alternativa in caso di necessità.Anm controlla le telecamere e presenta denunciaLa società ha avviato un'indagine interna per capire come gli autori del raid siano riusciti a entrare in un'area riservata. Tra le ipotesi c'è quella che i responsabili abbiano superato la recinzione e i cancelli della struttura. Nel deposito, tuttavia, dovrebbe essere presente un sistema di videosorveglianza che potrebbe fornire elementi utili per ricostruire l'accaduto.L'episodio è stato portato anche all'attenzione delle forze dell'ordine. Dalle prime informazioni non risulterebbero ulteriori danneggiamenti o altri reati commessi durante l'intrusione. Il tram sarà sottoposto alle operazioni di pulizia necessarie per eliminare le scritte e ripristinare l'aspetto originario della livrea.Quindici mezzi già consegnati, la flotta prevista è di quarantaIl raid arriva mentre prosegue il percorso di preparazione dei nuovi mezzi in vista del loro impiego sulla rete cittadina. Finora sono stati consegnati 15 tram, mentre l'ordine complessivo del Comune riguarda 40 convogli. I veicoli stanno effettuando le attività di pre-esercizio: durante le ore notturne escono dai depositi per percorrere chilometri e completare le verifiche necessarie prima dell'utilizzo con i passeggeri.L'entrata in servizio è prevista entro la prima metà del 2027, ma sarà subordinata al completamento dei collaudi e alle verifiche di sicurezza dell'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.I collegamenti previsti sulla rete cittadinaI nuovi tram sono destinati a circolare su diverse direttrici, con collegamenti che arriveranno fino a piazza Sannazaro, nel quartiere Chiaia, passando anche per via Marina. I mezzi sono stati progettati con sistemi tecnologici che vanno oltre la conduzione affidata al macchinista: il collegamento con una centrale esterna è pensato per rafforzare il controllo e la sicurezza durante il servizio.Il danneggiamento del convoglio rappresenta quindi un episodio che si inserisce in una fase ancora preparatoria del rinnovo della flotta. Prima che i tram possano entrare stabilmente in circolazione, restano da completare le verifiche tecniche e gli interventi sulle strutture di deposito. Nel frattempo, Anm dovrà chiarire come sia stato possibile accedere all'area aziendale e imbrattare un mezzo nuovo, ancora fermo prima del debutto sulle strade di Napoli.