SPARI Stesa a bordo degli scooter, è come il far west

Un’altra ricostruzione, basata su testimonianze raccolte nella zona, riferisce anche della presenza di un’automobile

Una serie di spari ha interrotto la tranquillità della tarda serata a Orta di Atella, nel Casertano. L’episodio si è verificato martedì 17 novembre in via Pantani, nell’area al confine con Caivano e nei pressi dello svincolo della superstrada Nola-Villa Literno. I rumori delle detonazioni hanno allarmato gli abitanti della zona, alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Le prime ricostruzioni: motociclette e un’autoI carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare le verifiche e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni diffuse da diverse testate, alcuni individui a bordo di tre motociclette avrebbero attraversato la strada esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco.Un’altra ricostruzione, basata su testimonianze raccolte nella zona, riferisce anche della presenza di un’automobile. Non è ancora chiaro, tuttavia, quale ruolo abbiano avuto i diversi veicoli né in quale successione si siano svolti i fatti.L’ipotesi di un’azione intimidatoriaTra le piste prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di una possibile «stesa», termine utilizzato per indicare un’azione intimidatoria compiuta sparando con armi da fuoco in un’area pubblica. Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per stabilire con certezza la natura dell’episodio.Restano da accertare anche le ragioni degli spari e l’eventuale destinatario dell’intimidazione. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.