METEO Allerta arancione in Campania: verso le scuole chiuse

Le previsioni indicano precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente di moderata o forte intensità

Peggiorano le condizioni meteorologiche sulla Campania e la Protezione Civile regionale proroga e modifica l’allerta in vigore. In una nota, la struttura regionale comunica che, alla luce dell’evoluzione del maltempo sull’intero territorio, il termine dell’avviso è stato spostato dalle ore 9 alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre.Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, fino alle ore 14 di domani, il livello di allerta passa da giallo ad arancione in tutte le zone della regione, con tre eccezioni: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove resta in vigore il livello giallo.Temporali, vento forte e mareggiateFino alle ore 14 di giovedì è prorogata anche l’allerta per vento forte, con possibili raffiche, e mare agitato. Lungo le coste maggiormente esposte non si escludono mareggiate.Le previsioni indicano precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche in alcune aree, mentre il mare sarà agitato.Il rischio idrogeologico e idraulicoLa Protezione Civile segnala la possibilità di fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico. Tra gli scenari previsti figurano instabilità anche profonde dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango.Il rischio idraulico è invece localizzato, ma potrebbe manifestarsi con ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale. Attenzione anche ai corsi d’acqua minori, per i quali è possibile un innalzamento dei livelli, con conseguenti inondazioni delle aree circostanti. Le criticità potrebbero risultare più rilevanti in presenza di tombature, restringimenti e altri ostacoli al normale deflusso delle acque.Possibili inoltre allagamenti di locali interrati e dei piani terra, accumuli d’acqua sulle strade e rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Nelle aree urbane più basse, questi fenomeni potrebbero provocare tracimazioni e allagamenti.L’allerta resterà dunque in vigore fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre, con livelli differenziati in base alle zone del territorio regionale.