L'OPERAZIONE Decapitati tre clan di camorra: gli arresti sono 28

L’inchiesta ha preso avvio nel novembre 2024, dopo un grave episodio intimidatorio

Ventotto misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalla Polizia nell’ambito di una vasta operazione contro la criminalità organizzata attiva a Pianura, quartiere della zona occidentale di Napoli. Il provvedimento riguarda tre realtà criminali individuate dagli investigatori: il clan Perfetto, il gruppo Musto e alcuni esponenti della famiglia Lago.L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è stata condotta dalla Squadra mobile della Questura partenopea con il supporto degli agenti del Commissariato di Pianura. Le persone raggiunte dalle misure sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegali di armi da fuoco, comprese quelle da guerra. Per diversi reati viene contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.L'indagine partita da un attentato esplosivoL’inchiesta ha preso avvio nel novembre 2024, dopo un grave episodio intimidatorio: un ordigno esplosivo era stato fatto detonare davanti all’abitazione di Antonio Lago, appartenente alla storica famiglia camorristica radicata nel quartiere.Da quell’episodio gli investigatori hanno avviato gli accertamenti che hanno permesso di ricostruire gli equilibri criminali della zona, seguendo i rapporti tra i gruppi, le contrapposizioni e gli interessi economici che avrebbero alimentato le tensioni.Nel corso della conferenza stampa, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il procuratore aggiunto Sergio Amato hanno illustrato il quadro emerso dalle indagini, soffermandosi anche sulla storia della presenza camorristica a Pianura.La presenza storica dei Lago e gli equilibri tra i clanSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la famiglia Lago è presente sul territorio dagli anni Ottanta, periodo nel quale Pianura attraversò una significativa fase di espansione urbanistica. Nel corso dei decenni, accanto a questo gruppo, si sono affermate altre organizzazioni criminali, tra cui i clan Marsicano e Marfella, successivamente interessati da diversi interventi giudiziari.In un contesto segnato da continui cambiamenti negli assetti della criminalità locale si sarebbe progressivamente consolidato il gruppo Perfetto, nato in continuità con il clan Marfella. A quest’ultima organizzazione, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato legato anche l’uomo indicato dagli investigatori come attuale vertice dei Perfetto.La sua scarcerazione avrebbe rappresentato un passaggio decisivo nell’apertura di una nuova fase di contrapposizione tra le diverse realtà criminali presenti nel quartiere.Omicidi, agguati e stese per il controllo del territorioLa rivalità tra i gruppi sarebbe degenerata in una stagione caratterizzata da una crescente violenza. Gli investigatori hanno ricostruito episodi di omicidio, tentati omicidi e cosiddette stese, le incursioni armate nelle strade utilizzate come forma di intimidazione e dimostrazione di forza.Dietro gli scontri, secondo l’ipotesi accusatoria, ci sarebbe stata soprattutto la contesa per il controllo delle attività illegali e, in particolare, del mercato degli stupefacenti. La gestione delle piazze di spaccio avrebbe costituito una delle principali fonti di guadagno e di potere per le organizzazioni attive a Pianura.Decine di piazze di spaccio e guadagni fino a 50mila euroUno degli aspetti più rilevanti emersi dall’inchiesta riguarda le dimensioni del sistema di vendita della droga. Le piazze individuate dagli investigatori sarebbero state decine, operative senza interruzione, giorno e notte.L’organizzazione del lavoro sarebbe stata strutturata attraverso turni di otto ore, così da garantire una presenza costante e mantenere attiva la distribuzione degli stupefacenti nell’arco delle ventiquattro ore. Il volume d’affari, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe potuto raggiungere anche i 50mila euro.È proprio il controllo di questo circuito economico, insieme alla gestione del territorio e delle altre attività illecite, che avrebbe alimentato la contrapposizione tra i gruppi criminali. Le 28 misure cautelari rappresentano l’esito di un’indagine che punta a fare luce sugli assetti della camorra a Pianura e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.